Российские приставы взыскали с Google 7,7 млрд рублей назначенных компании штрафов

С Google в полном объёме взыскали средства, необходимые для погашения задолженности по штрафам, наложенным на компанию за неудаление запрещённого в России контента. Общая сумма составила 7,7 млрд рублей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов, в отношении Google прекращены исполнительные производства о взыскании с компании оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей и исполнительного сбора в размере 505 млн рублей. Фактически это означает, что компания погасила задолженность.

В конце прошлого года Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора назначил Google оборотный штраф в размере 5 % от годовой выручки. Сумма составила более 7,2 млрд руб. Причина штрафа — повторное неудаление информации владельцем ресурса в интернете в соответствии с действующим законодательством РФ. Наказание предусмотрено в соответствии с ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ.

Срок добровольной уплаты штрафа истёк ещё 19 марта, и в конце апреля арбитражный суд Москвы санкционировал арест денежных средств российского подразделения компании, в том числе поступающих на банковские счета, а также имущества ООО «Гугл». Одновременно приставами было возбуждено дело о взыскании штрафа с компании. Исполнительский сбор на сумму 505,5 млн руб. был добавлен позже.

Известно, что в настоящий момент Google инициировала банкротство ООО «Гугл», при этом компания обещает сохранить доступ российской аудитории к основным сервисам.