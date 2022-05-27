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В США намерены запретить Google и Apple поддержку приложений, допускающих расчёты в цифровых юанях

Группа сенаторов-республиканцев подготовила законопроект, запрещающий размещение в американских маркетплейсах приложений, включая площадки Google и Apple, программ, допускающих расчёты в официальной китайской цифровой валюте — под тем предлогом, что это позволит китайским властям отслеживать деятельность американцев.

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Судя по тексту законопроекта, пока речь идёт об использовании приложений пользователями, расположенными на территории самих США. По мнению сенаторов, использование цифрового юаня позволит Пекину в режиме реального времени отслеживать все транзакции в своей сети, ставя под угрозу безопасность персональных данных пользователей, если те присоединятся к платежам в китайской цифровой валюте.

Ещё в январе 2021 года агентство Center for a New American Security выступило с докладом, согласно которому выпускаемая центробанком Китая цифровая валюта и соответствующая система электронных платежей позволяет следить за транзакциями в экономической системе в целом и за китайскими гражданами в частности — каждая транзакция содержит точные данные о финансовой активности пользователей. При этом цифровые валюты центробанков (CBDC) разрабатываются не только в Китае, но и в большинстве ведущих стран, а также политических блоков, включая, например, ЕС.

Сенатская инициатива появилась после того, как китайский мессенджер и, одновременно, платёжная платформа WeChat, принадлежащая китайской Tencent и насчитывающая 1,2 млрд пользователей, анонсировала начало поддержки цифровой валюты ранее в этом году. Принимает цифровую валюту и чрезвычайно популярная китайская платёжная система Alipay. Приложения обоих сервисов пока доступны в американских версиях маркетплейсов — как Google, так и в Apple App Store.

По данным Reuters, в китайском посольстве в Вашингтоне законопроект назвали «очередным образцом бессмысленной травли иностранных компаний со стороны США благодаря злоупотреблению мощью государства...» — под предлогом заботы о национальной безопасности.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Учет финансов,
Теги: сша, китай, цифровая валюта, cbdc
сша, китай, цифровая валюта, cbdc
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