В США намерены запретить Google и Apple поддержку приложений, допускающих расчёты в цифровых юанях

Группа сенаторов-республиканцев подготовила законопроект, запрещающий размещение в американских маркетплейсах приложений, включая площадки Google и Apple, программ, допускающих расчёты в официальной китайской цифровой валюте — под тем предлогом, что это позволит китайским властям отслеживать деятельность американцев.

Судя по тексту законопроекта, пока речь идёт об использовании приложений пользователями, расположенными на территории самих США. По мнению сенаторов, использование цифрового юаня позволит Пекину в режиме реального времени отслеживать все транзакции в своей сети, ставя под угрозу безопасность персональных данных пользователей, если те присоединятся к платежам в китайской цифровой валюте.

Ещё в январе 2021 года агентство Center for a New American Security выступило с докладом, согласно которому выпускаемая центробанком Китая цифровая валюта и соответствующая система электронных платежей позволяет следить за транзакциями в экономической системе в целом и за китайскими гражданами в частности — каждая транзакция содержит точные данные о финансовой активности пользователей. При этом цифровые валюты центробанков (CBDC) разрабатываются не только в Китае, но и в большинстве ведущих стран, а также политических блоков, включая, например, ЕС.

Сенатская инициатива появилась после того, как китайский мессенджер и, одновременно, платёжная платформа WeChat, принадлежащая китайской Tencent и насчитывающая 1,2 млрд пользователей, анонсировала начало поддержки цифровой валюты ранее в этом году. Принимает цифровую валюту и чрезвычайно популярная китайская платёжная система Alipay. Приложения обоих сервисов пока доступны в американских версиях маркетплейсов — как Google, так и в Apple App Store.

По данным Reuters, в китайском посольстве в Вашингтоне законопроект назвали «очередным образцом бессмысленной травли иностранных компаний со стороны США благодаря злоупотреблению мощью государства...» — под предлогом заботы о национальной безопасности.