В мобильной версии Google Play добавился раздел «Совместимость с вашими устройствами»

Параллельно с редизайном Google Play, компания Google начала добавлять и другие функции — в мобильной версии магазина приложений и контента добавилась секция «Совместимость с вашими устройствами».

Если в версии для ПК возможность оценить совместимость с доступными устройствами существовала до самой блокировки магазина приложений в России, то теперь похожая функциональность начала появляться и в мобильных версиях. При этом пользователь видит только информацию об устройствах, привязанных к его Google-аккаунту и «проявлявших активность» в течение последних 30 дней.

Указывается совместимость как со смартфонами, так и с устройствами вроде носимых гаджетов на базе Wear OS и моделей на Android/Google TV. Также доступны для просмотра другие данные, включая сведения о поддерживаемых версиях операционной системы.

Сейчас Google Play стал больше, чем просто площадкой для смартфонов и планшетов. В магазине можно найти софт и для других вариантов Android, от ОС для автомобильных медиацентров до носимых устройств с Wear OS.

Опция уже доступна и у некоторых российских пользователей с Google Play версии 30.6.16-21. Позже, вероятно, она появится и в других смартфонах.