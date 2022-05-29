В России намерены создать скафандры с самозаживляющимся материалом — ему будут нестрашны небольшие повреждения

По сообщениям сетевых источников, Научно-производственное предприятие «Звезда» и Центр Келдыша прорабатывают возможность использования самозаживляющегося материала при производстве оболочки скафандров. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на публикацию журнала «Русский космос» (официальное издание госкорпорации «Роскосмос»).

«Сейчас совместно с НПП "Звезда" обсуждается возможность создания из такого материала внешней оболочки скафандров космонавтов», — сказано в опубликованном материале.

Согласно имеющимся данным, основой самозаживляющегося материала является неньютоновская жидкость, вязкость которой зависит от скорости деформации. Если такой материал пробивается чем-либо, он на определённое время становится хрупким, а затем приобретает пластичность и отверстие постепенно затягивается. Отмечается, что изначально данный материал создавался для использования в радиаторах системы охлаждения транспортно-энергетического модуля «Зевс».

«На основе углеродных нанотрубок в Центре Келдыша разработали и датчики определения газового состава. Изначально прорабатывали их применение на МКС, а сейчас договорились с НПП "Звезда" по их использованию в скафандрах космонавтов и в системах обеспечения пилотов истребителей», — говорится в опубликованном материале.