Представлен смартфон Honor 70 на чипе Snapdragon 778G+ и с 54-Мп камерой

Компания Honor представила серию продвинутых смартфонов Honor 70. Титульная модель Honor 70 (5G) представляет собой самое скромное по характеристикам устройство семидесятой серии, но даже эта модель обладает спецификациями, характерными для субфлагманов.

Смартфон получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 120 Гц, а также частотой широтно-импульсной модуляцией (PWM) 1920 Гц. В небольшом отверстии у верхнего торца расположилась фронтальная камера с разрешением 32 Мп.

На тыльной панели расположился основной модуль камеры на 54-Мп датчике Sony IMX 800 размером 1/1,49 дюйма и пикселями 1,0 мкм — такие же используются в «старших» новинках серии — Honor 70 Pro и Pro+. Дополнительно имеется ультрашироркоугольная камера на 50 Мп, способная делать и макроснимки, а также датчик глубины на 2 Мп. В отличии от флагманов серии, у Honor 70 нет модуля для телефотосъёмки.

Самая доступная модель серии построена на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 778G+ и оснащается 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и 256 или 512 Гбайт флеш-памяти. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1, представленной одновременно с самими новыми смартфонами. Имеется аккумулятор ёмкостью 4800 мА∙ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью до 66 Вт.

Honor 70 выпускается в корпусах чёрного, зелёного, синего цветов, а также в градиентном оформлении. Самый доступный вариант с 8/256 Гбайт памяти обойдётся в эквивалент $405, версия с 12/512 Гбайт будет стоить $510. С 7 июня продажи начнутся в Китае, о появлении новинки на других рынках будет объявлено позже.