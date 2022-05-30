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Студия-разработчик Euro Truck Simulator 2 «решила воздержаться» от выпуска дополнения «Сердце России»

Независимая чешская студия SCS Software у себя в блоге опубликовала официальное заявление по поводу дополнения «Сердце России» (Heart of Russia) к своему симулятору дальнобойщика Euro Truck Simulator 2.

Источник изображения: Steam (Ridarak)

Источник изображения: Steam (Ridarak)

Напомним, в мартовском интервью глава SCS Software Павел Себор (Pavel Sebor) заявил, что в сложившейся геополитической ситуации студия не видит варианта для поступления «Сердца России» на прилавки.

В новом обращении команда Euro Truck Simulator 2 заявила, что «решила воздержаться» от выпуска дополнения. В то же время авторы допускают, что DLC ещё может в том или ином виде увидеть свет, когда позволят обстоятельства.

Источник изображения: SCS Software

Источник изображения: SCS Software

Как отмечают в SCS Software, студия вложила много сил в создание нового региона (Москва и близлежащие города на востоке) — DLC был в полутора-двух месяцах от завершения, когда коллективу пришлось пересмотреть планы.

Euro Truck Simulator 2 доступна эксклюзивно на ПК (Steam). Помимо «Сердца России», в разработке у SCS Software находится ещё несколько дополнений, однако ближайшее из них ожидается к релизу лишь в 2024 году.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Моды, патчи, дополнения,
Теги: euro truck simulator 2, scs software, симулятор
euro truck simulator 2, scs software, симулятор
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