Экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex арестовали в третий раз, теперь в Хорватии

В Хорватии арестовали одного из основателей и бывшего гендиректора криптовалютной биржи Wex (ранее известной как BTC-e) Дмитрия Васильева. Как сообщает местная газета 24sata, Васильева задержали ещё 25 мая в аэропорту Загреба, куда он прилетел из Барселоны. Однако известно об этом стало только сейчас.

Арест был выполнен на основании красной карточки Интерпола, выданной в Казахстане, где его подозревают в хищении свыше $20 тыс., совершённом в 2018 году, и требуют экстрадиции. Это уже третий арест Васильева по запросу Казахстана. До этого его задерживали летом 2019 года в Италии, и в августе 2021 года в Польше. В обоих случаях суды не нашли достаточно оснований для высылки бывшего главы Wex в Казахстан.

Криптобиржа Wex прекратила существование в конце 2018 года, так и не вернув активы своим клиентам, в числе которых были пользователи из Евросоюза и других регионов мира. В связи с этим в Беларуси, России и Китае Васильева подозревают в краже €450 млн с помощью криптобиржи. Во всех этих трёх странах на него заведены уголовные дела. Впрочем, он отрицает все обвинения, и при задержании в Хорватии заявил, что не является мошенником, назвав себя политическим активистом.