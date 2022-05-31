3DNews Новости Software Новости сети Экс-главу крупнейшей российской криптоби...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex арестовали в третий раз, теперь в Хорватии

В Хорватии арестовали одного из основателей и бывшего гендиректора криптовалютной биржи Wex (ранее известной как BTC-e) Дмитрия Васильева. Как сообщает местная газета 24sata, Васильева задержали ещё 25 мая в аэропорту Загреба, куда он прилетел из Барселоны. Однако известно об этом стало только сейчас.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Арест был выполнен на основании красной карточки Интерпола, выданной в Казахстане, где его подозревают в хищении свыше $20 тыс., совершённом в 2018 году, и требуют экстрадиции. Это уже третий арест Васильева по запросу Казахстана. До этого его задерживали летом 2019 года в Италии, и в августе 2021 года в Польше. В обоих случаях суды не нашли достаточно оснований для высылки бывшего главы Wex в Казахстан.

Криптобиржа Wex прекратила существование в конце 2018 года, так и не вернув активы своим клиентам, в числе которых были пользователи из Евросоюза и других регионов мира. В связи с этим в Беларуси, России и Китае Васильева подозревают в краже €450 млн с помощью криптобиржи. Во всех этих трёх странах на него заведены уголовные дела. Впрочем, он отрицает все обвинения, и при задержании в Хорватии заявил, что не является мошенником, назвав себя политическим активистом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Биткоин снова стоит больше $30 тыс. и продолжает укрепляться
Минфин доработал законопроект о криптовалютах — они могут оказаться полезны во внешней торговле
Разработчики Terra решили создать новый блокчейн — уже без стейблкоина
Следующий фестиваль игр по Warhammer пройдёт в начале июня — обещают анонсы по Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Darktide
Биткоин ненадолго стал дороже $30 тысяч, но теперь снова опустился
Take-Two завершила приобретение Zynga за $12,7 млрд — пока что это самая крупная сделка в истории видеоигр
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: криптовалюта, биржа, мошенничество
криптовалюта, биржа, мошенничество
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 46
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 24
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 3
V Rising — из гроба в князи. Предварительный обзор 2

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Флагманский седан Genesis G90 в автоматическом режиме сможет передвигаться со скоростью не более 60 км/ч
Студия-разработчик Euro Truck Simulator 2 «решила воздержаться» от выпуска дополнения «Сердце России»
Назад в будущее: DeLorean показала футуристический электрокар Alpha5
Процессоры «Эльбрус» теперь хотят выпускать в Зеленограде вместо Тайваня
Представлены смартфоны Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+ на мощных чипах MediaTek и с новейшими камерами Sony
Релиз AlmaLinux 9 — улучшения безопасности и OpenSSL 3 12 мин.
Создатели первых Life is Strange намекают на завтрашний анонс 3 ч.
Видео: новый трейлер консольного издания SpellForce 3 Reforced посвятили основным особенностям игры 3 ч.
Diablo Immortal не станут лишать перевода на русский язык 5 ч.
Слухи: в июньскую подборку для подписчиков PlayStation Plus войдёт пока ещё новейшая God of War 6 ч.
К 2025 году Sony перестанет выпускать игры для PlayStation 4 8 ч.
Не договорила: использование продуктов Microsoft в AWS или Google Cloud по-прежнему будет дороже, чем в Azure 8 ч.
Netflix подтвердила отключение своего сервиса в России 9 ч.
Исследование: браузер Chrome пропускает 75 % фишинговых сайтов 10 ч.
Приставы взыщут с Google и Meta ещё 17 млн рублей штрафов 10 ч.
HPE и SiPearl займутся совместной разработкой HPC-решений с использованием европейских Arm-процессоров 30 мин.
«Аэродиск» анонсировала новые СХД серии «Восток» на российских процессорах «Эльбрус» и «Байкал» 52 мин.
Инженерный образец грядущего смартфона Google Pixel 7 уже появился на eBay 2 ч.
Российская Caviar выпустила эксклюзивные Apple Watch 7 в корпусах из белой бронзы, золота и титана 2 ч.
NVIDIA хочет объединить классические и квантовые компьютеры — нужны быстрый интерфейс и удобная модель программирования 2 ч.
Анонсирован Venado, ещё один суперкомпьютер на базе Arm-чипов NVIDIA Grace и Grace Hopper 5 ч.
NVIDIA отложила релиз GeForce GTX 1630 до 15 июня — память новинки будет медленнее, чем у GTX 1050 Ti 7 ч.
Карты российских банков могут начать выпускать из китайских заготовок 8 ч.
Татарстан столкнулся с дефицитом оборудования для расширения сетей 4G 9 ч.
Слухи: массовое производство VR-гарнитур PlayStation VR2 начнётся уже в этом году, но выйдут они в следующем 9 ч.