Предприниматели предлагают смягчить требования законопроекта «О персональных данных», чтобы не навредить бизнесу

Принятый Госдумой в первом чтении 24 мая законопроект «О персональных данных», как полагают в Ассоциации больших данных (АБД) и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), нуждается в поправках.

В разработанных АБД (МТС, «МегаФон», Сбербанк, «Яндекс», VK, Газпромбанк и др.) и РАЭК поправках к законопроекту, с которыми ознакомился «Коммерсантъ», предлагается исключить из проекта требование уведомлять Роскомнадзор о трансграничной передаче персональных данных. Как полагают авторы поправок, эта норма может серьёзно ограничить расчётные операции и сделки на финансовых рынках компаний, находящихся за рубежом, поскольку при реализации сделок и корпоративного контроля используются ФИО и контактные данные.

Согласно законопроекту, операторы персональных данных обязаны информировать Роскомнадзор о намерении передать личную информацию в страны, «обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов данных» (входящие в одноименный список Роскомнадзора или поддержавших конвенцию Совета Европы «О защите физлиц при обработке персональных данных»). Передача данных в страны, не входящие в список благонадежных, возможна при соблюдении ряда условий и имеет разрешительный порядок.

Это предложение поддержала директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова, заявившая, что «передача такого количества информации обременительна и поставит под сомнение целесообразность развития бизнеса». По её мнению, в итоге предпринимателям придётся сообщать Роскомнадзору обо всех зарубежных продавцах или о каждой новой покупке у иностранного продавца в зависимости от трактовки положений закона.

В свою очередь, в Минцифры утверждают, что указанный в законопроекте механизм трансграничной передачи не предполагает направление уведомлений регулятору при совершении каждой транзакции и не ограничивает передачу данных в страны, обеспечивающие адекватную защиту. «Подход соответствует позиции Евросоюза, где в случае обоснованных сомнений в защите данных граждан регуляторы государств союза обязаны запрещать передачу данных за пределы содружества», — сообщили в ведомстве.

И всё же инициатива может ударить по трансграничной торговле, считает Ирина Левова. «Если зарубежный продавец работает в стране, которая, по мнению Роскомнадзора, не обеспечивает надлежащую защиту прав субъектов персональных данных (например, Китай), то уведомительный порядок передачи данных становится разрешительным», — предупреждает она. В этом случае потребуется согласование со службой, на которое может уйти до 30 дней.

По словам эксперта, на Китай в настоящее время приходится 90 % продаж иностранных товаров, и принятие законопроекта грозит как минимум на 30 дней продлить таможенные процедуры, которые сейчас занимают не более одного дня.

Наделение Роскомнадзора правом ограничивать передачу персональных данных за границу тоже несёт в себе определённые риски, считает зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин. «Ограничение прав в интересах защиты конституционного строя — неопределённая конструкция, которая не даёт понять, как и когда такое решение может быть принято», — заявил он, отметив, что это и вызывает опасения бизнеса.