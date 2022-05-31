Два дня в год — столько времени офисные сотрудники тратят на разбор нежелательной почты

«Лаборатория Касперского» проанализировала, сколько времени офисный персонал в компаниях затрачивает на разбор и вычистку нежелательных сообщений в корпоративной почте. В основу исследования легли анонимизированные данные облачной системы мониторинга и быстрого реагирования на угрозы Kaspersky Security Network.

Выяснилось, что сотрудники, которые получают до 30 внешних писем в день, тратят на разбор «мусорной» корреспонденции около пяти часов в год. Те, кому приходит от 30 до 60 входящих ежедневно, теряют на этом до 11 часов в год, а те, кому от 60 до 100 писем, — 18 часов, то есть в совокупности больше двух рабочих дней.

По словам экспертов «Лаборатории Касперского», трата рабочего времени на рутину, связанную с отсеиванием спама, — не единственный урон, который может быть нанесён организации. Нежелательные сообщения часто бывают вредоносными, могут содержать фишинговый контент и заражённые файлы в популярных офисных форматах. Именно по этой причине следует всегда сохранять бдительность, соблюдать критичность мышления и меры цифровой гигиены. Опасность заключается в том, что внушительный объём спама нередко усыпляет внимание пользователей, и это играет на руку злоумышленникам.

«По нашей статистике, примерно каждое второе письмо — это спам. Нежелательные сообщения могут содержать вредоносные ссылки и вложения, но даже если в них нет контента, который может заразить устройство, то в любом случае они раздражают, отвлекают и перегружают почту, снижая тем самым работоспособность сотрудников. Вот почему мы рекомендуем компаниям использовать решения, которые содержат технологии борьбы со спамом и фишингом», — говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».