Дилогия мобильных головоломок с оптическими иллюзиями Monument Valley выйдет на ПК уже 12 июля

Дилогия популярных головоломок Monument Valley с оптическими иллюзиями и невозможными фигурами получила точную дату выхода на ПК. На страницах первой и второй частей в Steam (обе получили подзаголовок Panoramic Edition) указано, что их релиз состоится 12 июля, но цены пока не установлены.

Впервые информация о расширении платформенной географии была обнародована руководителем разработки третьей части Дженнифер Эстарис (Jennifer Estaris) в рамках интервью Mobilegamer.biz, которое состоялось несколько месяцев назад.

Оригинальная Monument Valley была выпущена в 2014 году для iOS и Android, а в 2015-м — для Windows Phone. Головоломка получила множество восторженных отзывов прессы (средний балл на Metacritic — 89/100) и ряд престижных наград.

Monument Valley 2 вышла в 2017 году для iOS и Android. Она также была тепло принята СМИ (рейтинг на Metacritic — 83/100) и отмечена наградами. По состоянию на сентябрь 2019-го совокупные продажи двух частей превысили 80 млн копий. Сейчас лондонская студия Ustwo Games занята производством третьей части.