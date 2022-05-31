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Дилогия мобильных головоломок с оптическими иллюзиями Monument Valley выйдет на ПК уже 12 июля

Дилогия популярных головоломок Monument Valley с оптическими иллюзиями и невозможными фигурами получила точную дату выхода на ПК. На страницах первой и второй частей в Steam (обе получили подзаголовок Panoramic Edition) указано, что их релиз состоится 12 июля, но цены пока не установлены.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Впервые информация о расширении платформенной географии была обнародована руководителем разработки третьей части Дженнифер Эстарис (Jennifer Estaris) в рамках интервью Mobilegamer.biz, которое состоялось несколько месяцев назад.

Оригинальная Monument Valley была выпущена в 2014 году для iOS и Android, а в 2015-м — для Windows Phone. Головоломка получила множество восторженных отзывов прессы (средний балл на Metacritic — 89/100) и ряд престижных наград.

Monument Valley 2 вышла в 2017 году для iOS и Android. Она также была тепло принята СМИ (рейтинг на Metacritic — 83/100) и отмечена наградами. По состоянию на сентябрь 2019-го совокупные продажи двух частей превысили 80 млн копий. Сейчас лондонская студия Ustwo Games занята производством третьей части.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Пазл, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: monument valley, monument valley 2, ustwo games, головоломка
monument valley, monument valley 2, ustwo games, головоломка
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