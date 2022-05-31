Серверные процессоры Intel Sapphire Rapids-SP с памятью HBM2e будут до трёх раз быстрее предшественников Ice Lake-SP

Компания Intel в рамках конференции International Supercomputing Conference поделилась свежими деталями о готовящихся к выпуску новых серверных процессорах Xeon Scalable 4-го поколения, также известных как Sapphire Rapids. Процессоры этой серии будут выпускаться в двух вариантах: стандартном и с памятью HBM2e. О последних свежие подробности и были.

Стандартный вариант процессоров Sapphire Rapids имеет чиплетную конструкцию из четырёх кристаллов XCC. Площадь каждого чиплета составляет около 400 мм2. Кристаллы будут объединяться между собой шиной EMIB. В этих процессорах будет присутствовать 10 межсоединений EMIB, а общая площадь стандартной упаковки процессоров Sapphire Rapids-SP составит 4446 мм2.

Варианты Sapphire Rapids-SP HBM смогут предложить до 64 Гбайт памяти стандарта HBM2e с высокой пропускной способностью в виде четырёх стеков объёмом 16 Гбайт каждый. Поскольку количество кристаллов на подложке данных моделей процессоров с учётом памяти HBM2e увеличится, то точек межсоединений EMIB у данных версий процессоров будет 14. Общая площадь упаковки Sapphire Rapids-SP HBM будет на 28 % больше, чем у стандартного варианта и составит 5700 мм2.

Intel заявляет, что канал EMIB обеспечивает вдвое большую плотность полосы пропускания и в четыре раза лучшую энергоэффективность по сравнению со стандартными конструкциями упаковки.

Компания также поделилась данными о производительности Sapphire Rapids-SP с памятью HBM2e. По словам производителя, процессоры Xeon нового поколения обеспечивают вдвое более высокое быстродействие в работе с метрологическими моделями по сравнению с чипами Xeon Ice Lake-SP, а также они более чем втрое быстрее в бенчмарке YASK, имеют в два раза более высокое быстродействие в openFOAM (платформа для численного моделирования задач механики сплошных сред), и более чем в три раза опережают по производительности в CloverLeaf.

Кроме того, компания заявляет, что Sapphire Rapids-SP с памятью HBM2e предложат вдвое более высокую производительность в задачах, связанных с гидродинамическими расчётами (Ansys Fluent) и вдвое более высокое быстродействие в ParSeNet.

Напомним, что процессоры Sapphire Rapids-SP получат до 56 ядер с поддержкой до 112 виртуальных потоков. Они будут работать с 8-канальной памятью DDR5-4800, получат поддержку до 80 линий PCIe 5.0, а максимальный объём их кеш-память L3 составит 105 Мбайт.