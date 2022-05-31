3DNews Новости Software PlayStation Психологический хоррор Saint Kotar про о...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Психологический хоррор Saint Kotar про оккультные тайны и параллельные миры выйдет на консолях 14 октября

Разработчики из студии Red Martyr Entertainment совместно с издательством Soedesco назвали точную дату выхода консольной версии своего психологического хоррора Saint Kotar — 14 октября проект поступит в продажу для PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Действие Saint Kotar разворачивается в отдалённом хорватском городке Святый Котар. В игре есть два главных героя, Бенедек Дохнаны и Николай Калякин. Сюжет хоррора, в котором «дорога человека к вере переплелась с оккультными тайнами и ужасами безумия», начинается в таинственном доме где-то на окраине городка.

Протагонисты намерены разобраться в происходящем и найти пропавшую родственницу. Игроку нужно будет постоянно переключаться между персонажами, ведь каждый из них видит мир по-своему. Переключение между двумя реальностями — ключевая геймплейная механика Saint Kotar.

«Окунитесь в захватывающую атмосферу древнего и гиблого места, где правит оккультное колдовство, каждый уголок нарисован вручную, а до самого конца вас сопровождает жуткий оригинальный саундтрек», — гласит описание Saint Kotar.

На момент публикации данного материала у Saint Kotar в магазине Steam было 72 % положительных обзоров из 58 написанных. Игрокам понравились диалоги, атмосфера, вариативность и факт наличия нескольких концовок. А вот неудобное управление и слабое техническое исполнение проекта стали основными причинами для недовольства.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Владельцы хоррора White Day: A Labyrinth Named School на PS4 не получат бесплатный апгрейд до PS5-версии
Авторы гротескного хоррора Scorn рассказали об оружии и отказались называть свою игру шутером
Амбициозный хоррор The Callisto Protocol отделился от вселенной PUBG
Слухи: игра о приключениях Индианы Джонса не будет эксклюзивом Xbox
Слухи: Gotham Knights не получит перевод на русский — WB Games отменила продажу игры в России
Инсайдер: Sony останется главным партнёром Call of Duty на следующие три игры
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Ужастик, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: saint kotar, red martyr entertainment, soedesco
saint kotar, red martyr entertainment, soedesco
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 70
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 27
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 14
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 4

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Автопроизводители начали сталкиваться с дефицитом электропроводки — это может ускорить переход на выпуск электромобилей
«Почта России» установила более 650 российских серверов YADRO и «Аквариус» стоимостью почти 1,7 млрд руб.
Китайские производители оперативной памяти отстают от корейских конкурентов на 5 лет
Учёные обнаружили в карликовых галактиках «кладезь» чёрных дыр
Micron начнёт переход на EUV-литографию для производства памяти DRAM к концу 2022 года
Владельцы хоррора White Day: A Labyrinth Named School на PS4 не получат бесплатный апгрейд до PS5-версии 57 мин.
Роскомнадзор потребовал от Google удалить Tor Browser из российского Play Маркета 59 мин.
Sega показала первые кадры игрового процесса платформера с открытым миром Sonic Frontiers 2 ч.
В первой половине июня Game Pass пополнится сборником Ninja Gaiden, Assassin’s Creed Origins, Disc Room и другими играми 3 ч.
Банк России поменял отношение к криптовалюте — теперь он допускает её использование для внешней торговли 3 ч.
Соцсеть «Грустнограм» теперь позволяет создавать анонимные посты на любую тему — так люди могут выговориться 3 ч.
Видео: первый взгляд на «Жизнь F1», спринты и другие нововведения в трейлере основных особенностей F1 22 3 ч.
Разработчик-энтузиаст представил эмулятор PS4 и PS5, уже сейчас способный запускать простые игры 3 ч.
THQ Nordic подтвердила дату выхода ремейка Destroy All Humans! 2 и прояснила ситуацию насчёт сетевой Clone Carnage 4 ч.
Улучшенный ремейк Romancing SaGa выйдет на современных платформах зимой 4 ч.
Razer представила обновлённую серию игровых гарнитур Barracuda с поддержкой «умного» Bluetooth 17 мин.
Серверные процессоры Intel Sapphire Rapids-SP с памятью HBM2e будут до трёх раз быстрее предшественников Ice Lake-SP 32 мин.
Intel объявила о работе над Rialto Bridge — ускорителе вычислений со 160 Xe-ядрами, который заменит Ponte Vecchio 2 ч.
Corsair выпустила самую быструю оперативную память — Dominator Platinum RGB DDR5 с частотой 6600 МГц 4 ч.
Мировой рынок смарт-часов продолжает уверенно расти 5 ч.
Philips представила 27-дюймовые игровые мониторы Momentum — до 4K и до 240 Гц 6 ч.
Microsoft выпустит доступный ноутбук Surface Laptop Go 2 на процессоре Intel Tiger Lake и Windows 11 7 ч.
Apple вряд ли анонсирует AR/VR-гарнитуру на конференции WWDC 2022 7 ч.
Минцифры анонсировало появление в России Центра сборки систем хранения данных 8 ч.
Sharkoon представила ПК-корпус TK5M RGB с четырьмя вентиляторами 9 ч.