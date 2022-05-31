Психологический хоррор Saint Kotar про оккультные тайны и параллельные миры выйдет на консолях 14 октября

Разработчики из студии Red Martyr Entertainment совместно с издательством Soedesco назвали точную дату выхода консольной версии своего психологического хоррора Saint Kotar — 14 октября проект поступит в продажу для PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Действие Saint Kotar разворачивается в отдалённом хорватском городке Святый Котар. В игре есть два главных героя, Бенедек Дохнаны и Николай Калякин. Сюжет хоррора, в котором «дорога человека к вере переплелась с оккультными тайнами и ужасами безумия», начинается в таинственном доме где-то на окраине городка.

Протагонисты намерены разобраться в происходящем и найти пропавшую родственницу. Игроку нужно будет постоянно переключаться между персонажами, ведь каждый из них видит мир по-своему. Переключение между двумя реальностями — ключевая геймплейная механика Saint Kotar.

«Окунитесь в захватывающую атмосферу древнего и гиблого места, где правит оккультное колдовство, каждый уголок нарисован вручную, а до самого конца вас сопровождает жуткий оригинальный саундтрек», — гласит описание Saint Kotar.

На момент публикации данного материала у Saint Kotar в магазине Steam было 72 % положительных обзоров из 58 написанных. Игрокам понравились диалоги, атмосфера, вариативность и факт наличия нескольких концовок. А вот неудобное управление и слабое техническое исполнение проекта стали основными причинами для недовольства.