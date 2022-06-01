Эксперимент доказал, что электрический пикап Ford F-150 Lightning при буксировке трейлера теряет половину запаса хода

До сих пор на рынке доминировали электромобили, чья модель эксплуатации не подразумевала регулярную буксировку тяжёлых прицепов, но на рынок США начинают выходить электрические пикапы, традиционно используемые для перевозки грузов, а потому их владельцам будет полезно знать, как уменьшается запас хода с тяжёлым прицепом.

Один из владельцев электрического пикапа Ford F-150 Lightning в комплектации Platinum, как сообщается в профильной ветке форума автовладельцев, поделился своими впечатлениями о результатах буксировки на расстояние около 48 км трейлера Airstream снаряжённой массой около 2721 кг по преимущественно равнинной местности в штате Мичиган при температуре окружающего воздуха около 30 градусов Цельсия выше нуля. По словам владельца пикапа, во время буксировки достигалась скорость передвижения в районе 104 км/ч. С этой точки зрения режим был не самым оптимальным как в плане расхода электроэнергии, так и по критериям правил дорожного движения, но условия эксперимента были достаточно «жизненными».

Следует отметить, что штатный бортовой компьютер пикапа Ford F-150 Lightning способен автоматически рассчитывать снижение запаса хода при буксировке прицепа, если водитель укажет его габаритные размеры и массу. Эти расчёты оказались достаточно близки к реальности, поскольку система изначально предупредила водителя, что придётся пожертвовать 49,6 км запаса хода, а по факту это оказалось очень близко к истине. Примечательно другое — пикап с такой нагрузкой теряет примерно половину запаса хода. То есть, полностью заряженная машина с таким трейлером способна будет преодолеть без подзарядки не более 240 км. Поскольку многие автовладельцы используют пикапы с трейлерами для путешествий, им необходимо учитывать специфику данного типа электромобилей в подобных условиях. Зимой, при отрицательных температурах, запас хода будет снижаться ещё сильнее.