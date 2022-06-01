Создатель Shenmue взялся за аркадный фэнтезийный шутер мечты для Apple Arcade

Независимая японская студия Ys Net (Shenmue III), основанная и возглавляемая создателем Shenmue Ю Судзуки (Yu Suzuki), анонсировала аркадный фэнтезийный шутер Air Twister в духе Space Harrier.

События Air Twister развернутся в фэнтезийном мире, оказавшемся под угрозой уничтожения. Пользователям в роли принцессы Арки предстоит парить по небу и сражаться с причудливыми захватчиками, чтобы спасти свою планету.

Несмотря на явные пересечения, духовным наследником своей же Space Harrier новую игру Судзуки называть бы не стал: гейм-дизайнер всегда хотел создать фэнтезийный шутер, и технологии 2022 года позволили ему воплотить мечту в реальность.

«Это моя идеальная фэнтезийная игра-шутер. Думаю, когда вы поиграете, то поймёте, насколько по-другому она ощущается», — заявил Судзуки в интервью порталу GameSpot по случаю анонса.

Сообщается, что Air Twister насчитает 12 «красивых и искусно созданных» уровней, более 20 видов рядовых врагов под названием Авангарды и 10 уникальных боссов.

Помимо прочего, в Air Twister заявлены интуитивное сенсорное управление (можно будет подключить геймпад), объединяющий рок, оперу и классику саундтрек, таблицы лидеров и дополнительные режимы игры.

Air Twister создаётся для подписного сервиса Apple Arcade, где станет доступна уже 24 июня текущего года. Игра будет поддерживать только английский язык и займёт 3 Гбайт на накопителе.