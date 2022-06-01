В конце первого года пандемии Илон Маск (Elon Musk) переехал в Техас и вслед за ним переместились несколько его предприятий. Одним из них стала Boring Company, создающая подземные транспортные системы. Теперь же стало известно, что за последний год Boring Company представила местным властям не менее семи проектов, хотя и ни один из них пока не вышел за рамки концепции. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на соответствующую документацию.

Согласно имеющимся данным, большинство представленных проектов Boring Company планировала реализовать в районе Остина, недалеко от штаб-квартиры компании в Пфлюгервиле. Среди предложений — транспортные тоннели для автомобилей, проект по созданию дренажной системы для грунтовых вод и подземная пешеходная зона. О многих из этих проектов не упоминалось публично.

Подводный автотранспортный тоннель

Один из первых проектов Boring Company в Техасе связан с созданием автомобильного тоннеля вблизи Мексиканского залива. Брайан Геттингер (Brian Gettinger), пришедший на должность главы отдела развития бизнеса Boring Company в мае 2021 года, уже через месяц предложил проект по строительству автомобильного тоннеля под каналом Аранзас. Порт Аранзас, расположенный недалеко от Корпус-Кристи, является популярным местом отдыха людей со всего штата, поэтому дороги в округе и паромные маршруты постоянно перегружены. Хотя компания Илона Маска никогда не строила автомобильных тоннелей под водоёмами, она предлагала подобные проекты в Майами и Форт-Лодердейле во Флориде. Департамент транспорта Техаса этот проект не заинтересовал.

Пассажирская ветка Hyperloop

Ещё один проект Boring Company связан со строительством высокоскоростной транспортной линии Hyperloop, внутри которой пассажиры в специальных капсулах на магнитной подвеске могли бы перемещаться в безвоздушном тоннеле на огромной скорости. Компания ранее пыталась реализовать подобный проект по строительству тоннеля между Нью-Йорком и Вашингтоном. В июне 2021 года презентация, посвящённая строительству высокоскоростного транспортного тоннеля, была направлена в Департамент транспорта Техаса.

Туннель между двумя крупными магистралями

Движение по дорогам Остина существенно осложняется из-за большого количества машин. По данным переписи населения 2020 года в городе проживает почти 1 млн человек и эта цифра продолжает расти, что сулит новые транспортные проблемы. В связи с этим Boring Company предлагала местным властям построить тоннель, соединяющий две основные магистрали Остина: шоссе 290 и кольцевую автомагистраль штата. Чем закончилось обсуждение этого проекта, в документах не сказано.

Подземный маршрут, соединяющий центр Остина с аэропортом и заводом Tesla

Возможно, самый многообещающий проект Boring Company в Техасе связан с созданием тоннеля, который должен соединить центр Остина с аэропортом и техасским заводом Tesla, принадлежащей Маску компании по производству электромобилей. В ноябре прошлого года Геттингер провёл встречу с чиновниками транспортного ведомства, в рамках которой запросил схемы сооружений, геотехнические данные и другую сопутствующую информацию. В центре внимания был район завода Tesla, а также улицы вблизи аэропорта и в центре Остина.

Подземный переход от школы до стадиона

Пфлюгервиль, где сейчас базируется Boring Company, знаменит командой по американскому футболу средней школы, которая регулярно проводит матчи перед аудиторией в 10 тыс. зрителей. Геттингер предлагал построить подземный пешеходный переход от школы до стадиона, оценив стоимость проекта в $3 млн. Своё предложение он направил одному из местных чиновников, который сообщил, что переслал его коллегам. Дальнейшая судьба проекта неизвестна.

Туннель под заброшенной железнодорожной веткой

Мокан, заброшенный железнодорожный путь недалеко от Остина, давно вызывает споры у региональных властей. Геттингер предложил построить под ним тоннель протяжённостью 48 км во время онлайн-встречи с представителями транспортного департамента 4 февраля. По мнению Геттингера, подземный тоннель в этом месте мог бы оказаться востребованным.

Дренаж для грунтовых вод

Единственный проект Boring Company в Лас-Вегасе связан с перевозкой людей. Однако компания намерена сделать больше, построив в Техасе две дренажные системы для грунтовых вод. Одна из них будет обслуживать магистраль Interstate 35. Ещё одну подобную систему компания планирует создать в Хьюстоне.