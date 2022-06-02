3DNews Новости Software Приключение Видео: ловкость рук и немного мошенничес...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Видео: ловкость рук и немного мошенничества в релизном трейлере карточного приключения Card Shark

Издательство Devolver Digital и разработчики из принадлежащей ему студии Nerial (Reigns) представили анимационный трейлер выходящего сегодня, 2 июня, карточного приключения Card Shark.

Источник изображения: Devolver Digital

Источник изображения: Devolver Digital

Напомним, события Card Shark разворачиваются в Европе образца XVIII века, а сюжет повествует о карточном шулере, который своими уловками пытается пробиться на вершину светского общества того времени.

Обнародованный ролик длится чуть больше минуты и демонстрирует, как главный герой искусно манипулирует своими оппонентами за карточным столом, но в итоге проигрывает всё своё состояние более опытному мошеннику.

В преддверии запуска Card Shark уже начала получать оценки: журналисты хвалят визуальный стиль, качество сценария и напряжённость геймплея, однако некоторым критикам обилие мини-игр для выполнения трюков по душе не пришлось.

Card Shark создавалась для PC (Steam, GOG) и Nintendo Switch. На территории России предзаказы доступны только в сервисе Valve — до 20:00 по Москве игру можно купить с 15-процентной скидкой за 466 рублей.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Карточное приключение Card Shark проберётся на прилавки в начале июня — предзаказы уже стартовали
Релиз карточного приключения Card Shark перенесли на 2022 год
Разработчики Reigns анонсировали Card Shark — приключение про карточного жулика в XVIII веке
Дизельпанковая стратегия Iron Harvest получит обновление про сражение за мировое господство
Свежие новости о ролевом экшене Star Ocean: The Divine Force задержатся до конца июня
Файтинг Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown получит дополнение с костюмами, музыкой и интерфейсом из Tekken 7
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Nintendo,
Теги: card shark, nerial, devolver digital, приключение
card shark, nerial, devolver digital, приключение
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 74
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 29
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 21
Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 5

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Эксперимент доказал, что электрический пикап Ford F-150 Lightning при буксировке трейлера теряет половину запаса хода
Buick провёл ребрендинг, анонсировал первый электромобиль и показал изящный концепт Wildcat
SAP уволит сотрудников российского и белорусского подразделений
Sony: по качеству снимков смартфоны обгонят зеркалки и беззеркалки в ближайшие три года
Телескоп «Хаббл» запечатлел пару взаимодействующих галактик
Экшен-платформер Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef получил точную дату выхода 8 мин.
Авторы The Horus Heresy: Legions выпустят условно-бесплатную карточную игру Warhammer 40,000: Warpforge 57 мин.
Ролевой экшен Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr выйдет на PS5, Xbox Series X и S со всеми дополнениями 2 ч.
Присутствие Space Marine 2 на презентации по играм Warhammer ограничилось премьерой дневника разработки 2 ч.
Старт предзаказов Warhammer 40,000: Darktide отметили кинематографическим трейлером с музыкой от Йеспера Кюда 2 ч.
В 2023 году вселенная Warhammer 40,000 пополнится ретрошутером Boltgun 2 ч.
VK купил долю в платформе подготовки к сдаче ЕГЭ «Умскул» за почти 1 млрд рублей 10 ч.
Новым проектом авторов Pathfinder оказалась Warhammer 40,000: Rogue Trader — первая классическая RPG по франшизе 13 ч.
Образовательная платформа Geekbrains сообщила об утечке данных об учениках 14 ч.
Журналисты предрекают Atomic Heart перенос на 2023 год, но разработчики называют это «вбросом» 14 ч.
Объёмы производства смартфонов Samsung упали в мае на 20 % 32 мин.
NASA выбрало компании для создания новых лунных и космических скафандров 40 мин.
Итальянский автопром намерен найти альтернативу поголовному переходу на выпуск электромобилей 44 мин.
Panasonic отправила компании Tesla первые образцы аккумуляторных ячеек типа 4680 3 ч.
Lamborghini считает, что на рынке найдётся место для гибридов и после 2030 года 3 ч.
Глава Ford предрёк начало ценовых войн после выхода электромобилей стоимостью менее $25 000 5 ч.
Электромобили Chevrolet Bolt EV и EUV неожиданно потеряли в цене по $6000 6 ч.
Некоторые принтеры Canon Pixma стали уходить в циклическую перезагрузку 10 ч.
BSC и Intel намереваются вместе создать зеттафлопсные суперкомпьютеры на базе чипов RISC-V 11 ч.
Новая статья: Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 11 ч.