Видео: ловкость рук и немного мошенничества в релизном трейлере карточного приключения Card Shark

Издательство Devolver Digital и разработчики из принадлежащей ему студии Nerial (Reigns) представили анимационный трейлер выходящего сегодня, 2 июня, карточного приключения Card Shark.

Напомним, события Card Shark разворачиваются в Европе образца XVIII века, а сюжет повествует о карточном шулере, который своими уловками пытается пробиться на вершину светского общества того времени.

Обнародованный ролик длится чуть больше минуты и демонстрирует, как главный герой искусно манипулирует своими оппонентами за карточным столом, но в итоге проигрывает всё своё состояние более опытному мошеннику.

В преддверии запуска Card Shark уже начала получать оценки: журналисты хвалят визуальный стиль, качество сценария и напряжённость геймплея, однако некоторым критикам обилие мини-игр для выполнения трюков по душе не пришлось.

Card Shark создавалась для PC (Steam, GOG) и Nintendo Switch. На территории России предзаказы доступны только в сервисе Valve — до 20:00 по Москве игру можно купить с 15-процентной скидкой за 466 рублей.