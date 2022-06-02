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У социальной ролевой игры Witchbrook появилась страница в Steam и новые скриншоты

Британский издатель и разработчик Chucklefish (Starbound) сообщил о запуске Twitter-аккаунта и Steam-страницы своей пиксельной социальной ролевой игры Witchbrook.

Источник изображений: Chucklefish

Источник изображений: Chucklefish

События Witchbrook развернутся в оживлённом приморском городке Mossport. Игрокам в роли потомка местной ведьмы предстоит поступить в школу магии Witchbook College и стать волшебником самому.

Пользователи будут настраивать персонажа, развивать и практиковать магические способности, варить зелья, летать на мётлах, выращивать растения, заводить друзей, ходить на свидания, обустраивать свой коттедж и так далее.

Новые скриншоты Witchbrook со страницы в Steam
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Разработчики обещают «полный чудес и очарования» мир, галерею колоритных персонажей с уникальными историями и собственным расписанием, обилие побочных занятий и контент после выпуска из школы.

Релиз Witchbrook пока подтверждён только для ПК (Steam). Разработка идёт уже несколько лет: в 2017 году основатель Chucklefish Финн Брайс (Finn Brice) называл тогда ещё безымянную игру смесью Stardew Valley и «Гарри Поттера».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Симулятор,
Теги: witchbrook, chucklefish, ролевая игра, симулятор
witchbrook, chucklefish, ролевая игра, симулятор
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