Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg), главный операционный директор ранее известной как Facebook * компании Meta * объявила о своём намерении уйти в отставку. Этой осенью её пост займёт нынешний директор по развитию Хавьер Оливан (Javier Olivan). Сандберг же сохранит за собой место в совете директоров Meta * .

Госпожа Сандберг начала работу в Facebook * в начале 2008 года — она стала вторым лицом компании после генерального директора Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). С её персоной связывается превращение соцсети в рекламного монстра и одного из самых влиятельных игроков технологической отрасли с рыночной капитализацией более $1 трлн.

Глава компании сообщил, что Meta * ждёт реорганизация. «В перспективе я не планирую заменять роль Шерил в нашей существующей структуре. Не уверен, что это было бы возможно, ведь она суперзвезда, по-своему определившая роль операционного директора», — заявил господин Цукерберг.

Выросший в Пиренеях на севере Испании Хавьер Оливан, который займёт пост Сандберг, имеет степени в области электротехники и промышленной инженерии (Университет Наварры, Испания), а также делового администрирования (Стэнфордский университет, США). До прихода в Facebook * в 2007 году возглавлял отделы международного развития в NTT и Siemens. Тогда Facebook * был молодой компанией с 40 млн пользователей, а сегодня аудитория сервисов Meta * (Facebook * , Instagram * и WhatsApp) составляет 3,6 млрд человек. В своём интервью от 2010 года он рассказал о своей работе по продвижению Facebook * в Бразилии, Индии, Индонезии, России и Японии.