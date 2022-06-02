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Главный операционный директор Meta* Шерил Сандберг оставит пост

Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg), главный операционный директор ранее известной как Facebook* компании Meta* объявила о своём намерении уйти в отставку. Этой осенью её пост займёт нынешний директор по развитию Хавьер Оливан (Javier Olivan). Сандберг же сохранит за собой место в совете директоров Meta*.

Источник изображения: Sheryl Sandberg

Источник изображения: Sheryl Sandberg

Госпожа Сандберг начала работу в Facebook* в начале 2008 года — она стала вторым лицом компании после генерального директора Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). С её персоной связывается превращение соцсети в рекламного монстра и одного из самых влиятельных игроков технологической отрасли с рыночной капитализацией более $1 трлн.

Глава компании сообщил, что Meta* ждёт реорганизация. «В перспективе я не планирую заменять роль Шерил в нашей существующей структуре. Не уверен, что это было бы возможно, ведь она суперзвезда, по-своему определившая роль операционного директора», — заявил господин Цукерберг.

Выросший в Пиренеях на севере Испании Хавьер Оливан, который займёт пост Сандберг, имеет степени в области электротехники и промышленной инженерии (Университет Наварры, Испания), а также делового администрирования (Стэнфордский университет, США). До прихода в Facebook* в 2007 году возглавлял отделы международного развития в NTT и Siemens. Тогда Facebook* был молодой компанией с 40 млн пользователей, а сегодня аудитория сервисов Meta* (Facebook*, Instagram* и WhatsApp) составляет 3,6 млрд человек. В своём интервью от 2010 года он рассказал о своей работе по продвижению Facebook* в Бразилии, Индии, Индонезии, России и Японии.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: me, отставка, ff
me, отставка, ff
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