Google сделает единую платформу видеозвонков на базе Duo и Meet

Google сообщила о намерении объединить Duo и Meet, два своих самостоятельных приложения для видеосвязи, в общую платформу. После объединения функций сервис получит название Meet и возможности обоих приложений сразу.

В ближайшие недели компания начнёт добавлять функции Meet в первоначально предназначенный для личного использования сервис Duo — он получит поддержку виртуальных фонов, текстовый чат и обмен файлами. Служба станет удобным инструментом для работы, но не потеряет и того, что полюбилось пользователям Duo: эффекты, фильтры, контакты и историю вызовов. Компания пообещала «аккуратно» интегрировать две платформы и оказать поддержку как можно большему числу пользователей.

Когда процесс объединения завершится, Google переименует приложения: Duo превратится в Meet, а Meet в его теперешнем виде будет называться Meet Original. А потом, как уточнила компания ресурсу The Verge, проект Meet Original вообще будет закрыт.

В Google уверены, что интеграция функций в конечном итоге сыграет пользователям на руку. «В последние несколько лет Duo и Meet продолжали рост вместе с растущими потребностями в видеозвонках и [виртуальных] встречах, и их возможности расширятся уже как Google Meet», — прокомментировал инициативу ресурсу Engadget представитель компании. Как отметили в издании, разработчику придётся постараться интегрировать два приложения, не перегрузив их функциями: многие полюбили Duo именно за его простоту.