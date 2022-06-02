Бывшего сотрудника платформы OpenSea уличили в инсайдерской торговле NFT-токенами

Бывшему менеджеру по продукции платформы OpenSea — крупнейшего маркетплейса по торговле невзаимозаменяемыми токенами NFT впервые в истории блокчейн-технологий выдвинули обвинение в т. н. инсайдерской торговле с использованием цифровых активов.

Натаниэля Честейна (Nathaniel Chastain) обвинили в 11 случаях тайной покупки в общей сложности 45 NFT с целью последующей перепродажи. Злоумышленник знал, какие токены будут размещены на главной странице OpenSea, и на этом основании выстраивал свои схемы.

По данным стороны обвинения, Честейн в силу должностных обязанностей сам выбирал, какие именно NFT размещать, после чего продавал уже купленные им активы тех же авторов в 2-5 раз дороже, чем покупал их сам, поскольку после размещения на главной странице они заметно вырастали в цене.

Обвинение считает, что Честейн осуществлял операции с помощью анонимных криптовалютных кошельков и фейковых аккаунтов на площадке OpenSea. Впрочем, по данным прокурора Дамиана Вильямса (Damian Williams), сама схема очень стара, не имеет значения, манипулируют ли при торгах акциями или цифровыми активами.

Честейн не признал себя виновным во вменяющемся ему мошенничестве с использованием электронных средств, а также отмывании денег — каждое из обвинений предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Залог установлен в размере $100 тыс. Адвокаты настаивают, что их подзащитный будет оправдан, когда «вскроются все факты».

По данным OpenSea, узнав о случившемся, в компании немедленно организовали собственное расследование и потребовали от Честейна покинуть свой пост. Утверждается, что его поведение противоречит базовым ценностям и принципам компании. Стоит отметить, что OpenSea не так давно уже оказывалась в центре скандала, связанного с кражей NFT-активов.