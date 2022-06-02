Второй за месяц сбой блокчейна Solana привёл к падению одноимённой криптовалюты

Стоимость криптовалюты Solana, одной из крупнейших после биткоина и Ethereum, упала более чем на 12 % после второго за последний месяц сбоя в работе блокчейна. Несколько часов валидаторы в сети не могли обрабатывать новые блоки, и в результате приложения на блокчейне Solana были отключены.

Twitter-аккаунт Solana Status подтвердил факт инцидента около 13:00 по времени Восточного побережья США (20:00 мск). Некоторое время спустя тот же источник доложил, что работоспособность сети восстановлена после 4,5-часового сбоя — для этого потребовалось перезапустить валидаторы.

Блокчейн Solana в последнее время начинает набирать популярность в экосистемах NFT и DeFi, потому что транзакции здесь производятся быстрее и обходятся дешевле, чем в сети Ethereum. Solana обрабатывает 50 тыс. транзакций в секунду при средней комиссии $0,00025 за каждую, тогда как Ethereum — лишь 13 транзакций в секунду при гораздо более дорогой комиссии.

Ранее предпочитавшие Ethereum инвесторы на фоне прошлогоднего роста криптовалютного рынка начали диверсифицировать свои активы, закупая Solana и другие альткоины. В июне прошлого года проект Solana при поддержке инвестиционных компаний закрыл частную продажу токенов на сумму $314 млн. Однако недостаточно стабильная работа блокчейна делает актив менее привлекательным — до этого последний многочасовой сбой наблюдался 1 мая.