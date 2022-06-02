3DNews Новости Software Новости сети Второй за месяц сбой блокчейна Solana пр...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Второй за месяц сбой блокчейна Solana привёл к падению одноимённой криптовалюты

Стоимость криптовалюты Solana, одной из крупнейших после биткоина и Ethereum, упала более чем на 12 % после второго за последний месяц сбоя в работе блокчейна. Несколько часов валидаторы в сети не могли обрабатывать новые блоки, и в результате приложения на блокчейне Solana были отключены.

Источник изображения: Reto Scheiwiller / pixabay.com

Источник изображения: Reto Scheiwiller / pixabay.com

Twitter-аккаунт Solana Status подтвердил факт инцидента около 13:00 по времени Восточного побережья США (20:00 мск). Некоторое время спустя тот же источник доложил, что работоспособность сети восстановлена после 4,5-часового сбоя — для этого потребовалось перезапустить валидаторы.

Блокчейн Solana в последнее время начинает набирать популярность в экосистемах NFT и DeFi, потому что транзакции здесь производятся быстрее и обходятся дешевле, чем в сети Ethereum. Solana обрабатывает 50 тыс. транзакций в секунду при средней комиссии $0,00025 за каждую, тогда как Ethereum — лишь 13 транзакций в секунду при гораздо более дорогой комиссии.

Ранее предпочитавшие Ethereum инвесторы на фоне прошлогоднего роста криптовалютного рынка начали диверсифицировать свои активы, закупая Solana и другие альткоины. В июне прошлого года проект Solana при поддержке инвестиционных компаний закрыл частную продажу токенов на сумму $314 млн. Однако недостаточно стабильная работа блокчейна делает актив менее привлекательным — до этого последний многочасовой сбой наблюдался 1 мая.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Биткоин снова стал десятым по ценности активом в мире
Банк России поменял отношение к криптовалюте — теперь он допускает её использование для внешней торговли
NFT-приложение STEPN прекратит работу в Китае
Российские приставы взыскали с Google 7,7 млрд рублей назначенных компании штрафов
В Великобритании инициировали новое расследование деятельности Google на рынке рекламы
«ВКонтакте» проведёт фестиваль VK Fest в июле в трёх городах
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: solana, криптовалюты, блокчейн, сбой
solana, криптовалюты, блокчейн, сбой
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 75
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 34
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 21
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 18

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор признал блокировку VPN-сервисов в России
На Гавайях запустили предприятие по удалению углекислого газа из океана — так дешевле и практичнее, чем из воздуха
Малые ядерные реакторы создадут в 35 раз больше отходов, чем обычные, выяснили учёные
Эксперимент доказал, что электрический пикап Ford F-150 Lightning при буксировке трейлера теряет половину запаса хода
Hewlett Packard Enterprise решила полностью уйти из России и Беларуси
Второй за месяц сбой блокчейна Solana привёл к падению одноимённой криптовалюты 43 мин.
Видео: тизер-трейлер обновления Immortal Empires для фэнтезийной стратегии Total War: Warhammer III 2 ч.
Биткоин снова стал десятым по ценности активом в мире 3 ч.
Apple может анонсировать собственный поисковик в январе 3 ч.
Бывшего сотрудника платформы OpenSea уличили в инсайдерской торговле NFT-токенами 3 ч.
VK изучает возможность запуска магазина приложений RuStore на iOS 3 ч.
Фриланс-биржа Upwork заблокировала аккаунты пользователей из России и Беларуси 4 ч.
Liqid приняла в совет директоров технического директора VMware Cloud 5 ч.
Google сделает единую платформу видеозвонков на базе Duo и Meet 5 ч.
Сбои Proton VPN в России объяснили возможной блокировкой на уровне провайдеров 5 ч.
В США появится первая дорога с беспроводной зарядкой для электромобилей 2 ч.
ASUS наметила анонс игрового смартфона ROG Phone 6 на 5 июля 3 ч.
AOC представила игровой 27-дюймовый QHD-монитор Agon Pro AG274QS с частотой обновления 300 Гц 3 ч.
Слухи: AMD выпустит 9 июня видеокарту Radeon RX 6700 с 10 Гбайт памяти 3 ч.
Oukitel выпустила защищённый смартфон WP19 с батареей на 21 000 мA·ч — до 94 дней в режиме ожидаения 4 ч.
Дефицит чипов отступает: производитель грузовиков Daimler Truck увидел улучшение поставок полупроводников 4 ч.
Установлен новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну — 1 Пбит/с на 52 км 4 ч.
MSI представила профессиональный ноутбук CreatorPro X17 на базе Core i9-12900HX и NVIDIA RTX A5500 4 ч.
Сразу восемь инвесторов заявили о желании поучаствовать в приватизации Toshiba 5 ч.
Китайский автоконцерн Geely вывел в космос первые собственные спутники — они помогут в навигации беспилотных машин 6 ч.