Российского производителя электроники «Элвис» покинул основатель и главный акционер

У российского производителя электроники гражданского назначения АО НПЦ «Элвис» сменился один из главных акционеров, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на достоверные источники. Основатель НПЦ, 68-летний Ярослав Петричкович, проработавший в компании более 30 лет, две недели назад вышел из капитала в связи с невозможностью активного участи в работе компании по состоянию здоровья.

Источники сообщили, что контроль над «Элвисом» получил глава правления компании Михаил Давидович Черный, бывший исполнительный вице-президент АФК «Система» и член совета директоров «Башкирэнерго» (контролируется АФК «Системой»). По мнению источника «Коммерсанта», это является шансом кардинально изменить вектор развития, ориентируясь на крупных партнёров, гарантирующих «Элвису» рынок сбыта. «Ярослав Петричкович — человек технический, старой инженерной школы, а Михаил Черный больше занимался коммерцией и менеджментом», — сообщил собеседник «Коммерсанта».

В конце 2021 года «Элвис» стал участником проекта «Россетей» с бюджетом 12,87 млрд руб. для разработки программно-аппаратных комплексов робототехнических систем охраны, в котором также участвуют НТЦ «Модуль», ГК «Элемент» (СП «Ростеха» и АФК «Система») и «Нейро-Б». В рамках проекта компания должна была поставлять процессор «Скиф».

В апреле «Элвис» и «Ростелекомом» создали совместное предприятие ООО «ЭсАй Майкро» для развития цепочки производства отечественного клиентского и операторского оборудования связи. Как утверждают в «Ростелекоме», изменения в «Элвисе» не отразятся на проекте.

Партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель отметил, что в настоящее время изменения в структуре акционеров и стратегиях российских компаний во основном направлены на минимизацию рисков попадания под санкции или уменьшения негативных последствий от них. «Стоит задача выживания и спасения бизнеса, практически полностью зависимого от импортных компонентов и технологий, которые заменить нечем», — считает эксперт, по словам которого первоочередной задачей является сохранение или налаживание новых логистических цепочек, для выполнения которой «абсолютно неважно, кто в компании директор: менеджер или технический специалист».