Некоторые системы для расшифровки ДНК оказались уязвимы для хакеров, что грозит подделкой или кражей генетической информации

Регулирующие органы США предупредили поставщиков медицинских услуг о риске взлома некоторых установок компании Illumina для расшифровки генома, что может привести к краже данных пациентов. Это не первая угроза такого рода. Ранее отмечались атаки на базы ДНК и системы секвенирования генома. Разработчик установок сообщил, что работает над решением проблемы и не допустит взлома фирменных систем.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), несколько установок нового поколения компании Illumina имеют уязвимость в программном обеспечении. Уязвимости позволяют неавторизованному пользователю удалённо получить контроль над системой и изменить настройки или данные. Например, хакер сможет изменить клинический диагноз пациента или получить доступ к конфиденциальной генетической информации.

Компания Illumina стала монополистом на рынке секвенирования генома. Её оборудование широко используется как для исследований, так и в медицинской практике. В компании отреагировали на предупреждение FDA тем, что программные исправления уже разработаны и в будущем программное обеспечение будет переписано с исправлением замеченных недостатков.

«Illumina очень серьёзно относится к конфиденциальности данных и кибербезопасности и уделяет первостепенное внимание безопасности устройств и защите геномных и персональных данных», — заявил представитель компании.

Утечка генетических данных чревата серьёзнейшими проблемами. ДНК содержит огромную сокровищницу личной информации о здоровье, характере и семейной истории. По мере роста популярности генетического тестирования как в медицинском, так и в потребительском секторе, растёт и требование обеспечить строгую защиту этой информации. С утечками столкнулись как минимум две компании — Veritas Genetics и MyHeritage, хотя они отрицают доступ злоумышленников к генетическим данным. Но рано или поздно, к сожалению, такое произойдёт.