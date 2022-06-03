Российская RDW Technology запустила в серийное производство barebone-моноблок с самым высоким уровнем локализации

Российская компания RDW Technology объявила о старте серийного производства barebone-систем RDW Computers в формате моноблоков. Первая партия составит 1500 штук, планируемый объём производства — до 75 тысяч устройств в год. Как сообщает компания, это единственная отечественная моноблочная платформа со столь высоким уровнем локализации производства в России. Сборкой barebone-платформы занимаются ООО «Пранкор» и НПО «ЦТС», входящие в российский холдинг GS Group.

Barebone-система RDW Computer поддерживает установку материнских плат Thin Mini-ITX и Micro ATX (максимальные габариты 240 × 210 мм). Также поддерживается установка дискретных видеокарт длиной до 170 мм. Максимальная высота процессорного кулера не должна превышать 40 мм.

По словам директора по продажам RDW Computers Романа Жданова, barebone-платформа подходит под наиболее распространенные форматы материнских плат. В ней установлена плата собственного производства RDW-MB-B45M, на базе которой собирают всю компьютерную технику бренда, находящуюся в реестре Минпромторга РФ. Это первая сертифицированная материнская плата в России на базе процессора AMD.

Для повышения степени защиты информации модель снабжена считывателем радиочастотной идентификации (RFID) и сканером отпечатка пальца. Также спецификации barebone-платформы RDW Computers включают 23,8-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1080 точек, 5-Мп веб-камеру со шторкой, два динамика мощностью 5 Вт каждый, стерео-микрофон, кардридер, блок питания на 250 Вт.

По мнению разработчиков, использование актуальных решений позволяют говорить о хорошей перспективе новой моноблочной платформы на рынке. Моноблок на базе barebone-платформы RDW Computers — оптимальный вариант офисной техники. Он компактен, эргономичен, с быстрым доступом к обслуживанию. Для повышения производительности устройства его конфигурация может быть легко изменена пользователем.

Новая barebone-платформа будет внесена в Единый реестр радиоэлектроники Минпромторга, что позволит российским производителям использовать её для повышения адвалорной доли в моноблоках собственного производства.