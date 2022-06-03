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Илон Маск объявил о надвигающихся увольнениях в Tesla — уволят до 10 % персонала

Вчера в электронном письме сотрудникам глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) предупредил о грядущих увольнениях и о введении запрета нанимать новых работников по всему миру. «У меня очень плохое предчувствие об экономике», — цитирует Маска информагентство Reuters. Компании придётся реагировать на вызовы в экономике и увольнение сотрудников — это наиболее действенная и часто используемая практика.

Источник изображения: REUTERS/Michele Tantussi

Источник изображения: REUTERS/Michele Tantussi

Согласно данным из ежегодного отчёта Комиссии по ценным бумагам и биржам США, на конец 2021 года в компании Tesla и её дочерних предприятиях работало почти 100 тыс. человек. Следовательно, сокращение численности сотрудников компании на величину до 10 % лишит работы до 10 тыс. человек. При этом, как подчеркнул глава Tesla, вводится немедленный запрет на наем сотрудников по всему миру.

Интересно отметить, что в минувший вторник Маск также распространил среди работников заявление, что удалённая работа будет под запретом. Все менеджеры и офисные служащие обязаны вернуться в офисы и проводить там не менее 40 часов в неделю. Это требование вызвало недовольство среди работников компании и критику со стороны специалистов по найму персонала. Маска обвинили в ретроградстве и неспособности к гибкой модели работы компании. Впрочем, другие специалисты увидели в этом скрытую возможность для автоматического увольнения недовольных.

Сообщение о грядущих увольнениях снизили акции компании в США и Европе: на 3 % в США до начала торгов и на 3,6 % на бирже во Франкфурте. О возможной рецессии в экономике говорит не только Илон Маск, но распоряжение о сокращении персонала — это уже не разговоры. Это попытка купировать надвигающиеся проблемы.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: tesla, elon musk, экономика, сокращения
tesla, elon musk, экономика, сокращения
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