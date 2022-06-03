Мировые продажи PlayStation 5 превзошли 20 млн штук

В мире продано более 20 млн приставок PlayStation 5, пишет GamesIndustry.biz, ссылающийся на заявления представителей компании Sony.

«Мы рады сообщить, что Sony Interactive Entertainment (SIE) реализовала уже более 20 млн приставок PlayStation 5 по всему миру», — отметила вице-президент по бизнес-операциям SIE Вероника Роджерс (Veronica Rogers).

PlayStation 5 пользуется огромным спросом с момента её выпуска в ноябре 2020 года. Однако затянувшаяся пандемия COVID-19 мешает компании продавать больше консолей, чем та хотела бы. Представители компании заявили, что Sony «значительно увеличит объёмы выпуска PS5» в течение оставшейся половины текущего года. Однако следует отметить, что подобные заявления компания делает уже не в первый раз.

«С момента запуска PS5 наши команды усиленно работает над тем, чтобы завоевавшая огромную популярность приставка досталась каждому желающему. Мы благодарим своих фанатов за поддержку. Ваша страсть к бренду PlayStation вдохновляет нас на свежие технологические инновации и разработку игр нового поколения. Хотим обратиться к тем, кто ещё не смог приобрети PlayStation 5. Мы значительно увеличим производство приставок в течение оставшейся части этого года и постараемся сделать так, чтобы каждый желающий смог приобрести этот продукт», — добавила Роджерс.

Несмотря на очень высокий спрос, по объёмам продаж PS5 пока проигрывает PS4. Однако компания рассчитывает, что PlayStation 5 превзойдёт по этому показателю PlayStation 4 на четвёртый год своих продаж.