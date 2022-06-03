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Мировые продажи PlayStation 5 превзошли 20 млн штук

В мире продано более 20 млн приставок PlayStation 5, пишет GamesIndustry.biz, ссылающийся на заявления представителей компании Sony.

Источник изображения: GamesIndustry.biz

Источник изображения: GamesIndustry.biz

«Мы рады сообщить, что Sony Interactive Entertainment (SIE) реализовала уже более 20 млн приставок PlayStation 5 по всему миру», — отметила вице-президент по бизнес-операциям SIE Вероника Роджерс (Veronica Rogers).

PlayStation 5 пользуется огромным спросом с момента её выпуска в ноябре 2020 года. Однако затянувшаяся пандемия COVID-19 мешает компании продавать больше консолей, чем та хотела бы. Представители компании заявили, что Sony «значительно увеличит объёмы выпуска PS5» в течение оставшейся половины текущего года. Однако следует отметить, что подобные заявления компания делает уже не в первый раз.

«С момента запуска PS5 наши команды усиленно работает над тем, чтобы завоевавшая огромную популярность приставка досталась каждому желающему. Мы благодарим своих фанатов за поддержку. Ваша страсть к бренду PlayStation вдохновляет нас на свежие технологические инновации и разработку игр нового поколения. Хотим обратиться к тем, кто ещё не смог приобрети PlayStation 5. Мы значительно увеличим производство приставок в течение оставшейся части этого года и постараемся сделать так, чтобы каждый желающий смог приобрести этот продукт», — добавила Роджерс.

Несмотря на очень высокий спрос, по объёмам продаж PS5 пока проигрывает PS4. Однако компания рассчитывает, что PlayStation 5 превзойдёт по этому показателю PlayStation 4 на четвёртый год своих продаж.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: playstation 5, продажи, анализ рынка
playstation 5, продажи, анализ рынка
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