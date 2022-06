Devolver Digital опубликовала тизер своей новой безумной презентации игр — её ведущим будет известный японский гейм-дизайнер

Издательство Devolver Digital опубликовало тизер своего шоу The Devolver Marketing Countdown to Marketing, которое начнётся 10 июня в 1:00 по московскому времени. В рамках грядущей презентации будут продемонстрированы как ранее анонсированные, так и совершенно новые проекты компании.

Организаторы цифрового шоу от Devolver вновь попытаются развлечь игроков своим фирменным юмором и кинематографичной подачей. Бессменная участница презентаций издательства Нина Стразерс (Nina Struthers) тоже на месте, но на этот раз лицом шоу не будет.

Судя по всему, игрокам выдадут новую порцию безумия, разыгранную персонажами из трансляций прошлых лет. Ведущим The Devolver Marketing Countdown to Marketing станет «роботизированная» версия Гоити Суды (Goichi Suda) — японского гейм-дизайнера, приложившего руку к играм серий No More Heroes, Fatal Frame и других.