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Не все члены совета директоров Toshiba довольны новыми кандидатами, выдвигаемыми инвесторами-активистами

Перед началом голосования по вопросу выбора инвесторов для участия в приватизации, руководство Toshiba выдвинуло новых кандидатов в состав совета директоров, увеличив численность этого органа правления до 13 человек и предложив кандидатуры, представляющие интересы двух крупных инвесторов. Подобный состав совета директоров, по мнению некоторых его членов, будет в большей степени учитывать интересы активистов, заинтересованных в извлечении выгоды в ближайшее время.

Источник изображения: Toshiba

Источник изображения: Toshiba

По информации Bloomberg, выдвинутые активистами кандидатуры смущают внешнего директора Марико Ватахики (Mariko Watahiki), которая до своего назначения в состав совета директоров Toshiba в прошлом году долгое время работала судьёй. Известно, что два новых кандидата будут представлять интересы Elliott Management Corp и Farallon Capital Management, тем самым существенно увеличивая влияние активистов из числа инвесторов на принимаемые советом директоров Toshiba решения.

В интервью Bloomberg госпожа Ватахики подчеркнула, что акционерами Toshiba являются хедж-фонды, институциональные и индивидуальные инвесторы, которые имеют разные представления о способах увеличения прибыли компании, и если брать директоров только из одной группы инвесторов, конфликта интересов избежать не удастся. Связанные с активистами директора, по мнению Марико Ватахики, будут преследовать только краткосрочную выгоду. По её мнению, в состав директоров Toshiba нужно приглашать людей с более глубоким пониманием специфики бизнеса компании, хотя это и не означает отказа от приглашения представителей активистов — просто нужно соблюдать баланс интересов.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: toshiba, toshiba corporation, совет директоров, инвесторы
toshiba, toshiba corporation, совет директоров, инвесторы
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