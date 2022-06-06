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Coinbase остановила набор новых сотрудников и отозвала предложения уже принятых

Крупная криптовалютная биржа Coinbase приостановила процесс найма новых сотрудников, а также отозвала предложения, которые были отправлены вновь принятым работникам. Соответствующее уведомление разослал директор по персоналу компании Эл Джей Брок (L.J. Brock), сославшись на «текущие рыночные условия и продолжающийся процесс пересмотра бизнеса».

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Новость об остановке найма новых сотрудников появилась на фоне продолжающегося падения криптовалютного рынка, которое наблюдается последние месяцы. Согласно имеющимся данным, Coinbase начала снижать темпы найма сотрудников в середине мая. Теперь же этот процесс полностью остановлен. Вместе с этим компания откажется от найма людей, которые должны были прийти на смену сотрудникам, увольняющимся по собственному желанию. Сколько именно потенциальных сотрудников криптобиржи затронет это изменение, пока неизвестно. При этом компания готова выплатить «щедрое выходное пособие», а также способствовать повышению квалификации сотрудников и поиску новой работы.

Напомним, Coinbase расширяла штат в соответствии с утверждённым ранее планом по найму 2 тыс. сотрудников в 2022 году. Судя по отчётам компании, в первом квартале этого года на работу были приняты 1218 сотрудников, в результате чего общая численность персонала достигла 4948 человек. «Хотя принять это решение было нелегко, оно является разумным с учётом сложившихся рыночных условий. Мы продолжим оценивать наши возможности, чтобы помочь Coinbase преодолеть этот период», — говорится в сообщении Брока.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: coinbase, криптовалюта, криптовалюты
coinbase, криптовалюта, криптовалюты
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