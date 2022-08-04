NASA потребует назначать командирами частных миссий на МКС бывших профессиональных астронавтов

Американское космическое агентство NASA вскоре введёт правило, согласно которому командирами американских частных миссий на Международную космическую станцию (МКС) должны назначаться бывшие профессиональные астронавты. Мера направлена на повышение безопасности частных миссий и снижение нагрузки на существующие ресурсы МКС, гласит соответствующий документ.

Бывший профессиональный астронавт будет осуществлять «опытное руководство частными [непрофессиональными] астронавтами в ходе предполётной подготовки и выполнения миссии». Предусмотрен и ряд более строгих требований, предъявляемых к космическим туристам: новые медицинские стандарты, увеличение времени на осуществление частных исследовательских проектов, изменение в политике возвращения груза, а также дополнительное время на адаптацию космических туристов к условиям микрогравитации.

Мера стала результатом «извлечённых уроков» в ходе частной миссии компании Axiom Space на МКС, участие в которой обошлось астронавтам-любителям по $55 млн. Двухнедельное путешествие на орбиту сказалось на экипажах и МКС, и самой Axiom. Стоит отметить, что апрельской миссией компании руководил бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия (Michael López-Alegría), который сейчас занимает в Axiom пост главного астронавта. Компания рассматривала возможность вообще отказаться от услуг профессионалов в миссиях, высвобождая тем самым дополнительные коммерческие места, но, вероятно, от этих планов теперь придётся отказаться.

Кандидатов в командиры частных миссий не так много. Сегодня насчитываются более 200 живых астронавтов NASA в отставке, говорится на сайте ведомства, и нет ясности, сколько из них согласятся взять на себя эти обязанности. Агентство и само испытывает кадровый дефицит: сегодня штат астронавтов NASA составляет всего 44 человека, и это минимальный показатель с 1970-х годов. В январе агентство опубликовало доклад (PDF), согласно которому кадровый вопрос может стать препятствием для будущих миссий на МКС и на Луну.