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Следующая презентация Future Games Show пройдёт в рамках gamescom 2022 — обещают показать новую Layers of Fear и не только

Портал GamesRadar поделился подробностями восьмой по счёту видеоигровой презентации из цикла Future Games Show. Как и годом ранее, показ пройдёт в рамках выставки gamescom.

Источник изображения: Sega

Источник изображения: Sega

Как стало известно, грядущая трансляция Future Games Show начнётся 24 августа в 21:00 по московскому времени. Следить за шоу можно будет через YouTube, Twitch, Twitter и другие сервисы.

Организаторы Future Games Show обещают показать около 50 игр от издательств вроде Team17, 505 Games, Prime Matter и Ravenscourt. Первый подтверждённый проект — хоррор Layers of Fears от польской Bloober Team.

Помимо Layers of Fears, в тизере шоу засветились HYENAS, Goat Simulator 3, The Chant, The Last Case of Benedict Fox, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me и другие игры. Впрочем, участие в шоу им это не гарантирует.

Выставка gamescom 2022 пройдёт с 24 по 28 августа в гибридном формате, а 23 августа состоится церемония открытия с анонсами и новостями об уже представленных играх. Организаторы обещают свыше 500 компаний-участниц.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Анонс,
Теги: future games show 2022, gamescom 2022
future games show 2022, gamescom 2022
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