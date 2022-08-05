Первый в истории Южной Кореи лунный зонд успешно выведен в космос ракетой SpaceX Falcon 9

Сегодня ночью в 02:08 по московскому времени в космос выведен первый разработанный и созданный в Южной Корее зонд для исследования Луны. Это первый южнокорейский космический аппарат, который выйдет за пределы околоземной орбиты. Для Южной Кореи это важный успех, который проверит уровень национальной космической отрасли.

На лунную траекторию зонд Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO или Danuri — «Наслаждающийся Луной») вывела ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Через 2,5 минуты после старта с площадки SLC-40 на Базе Космических сил на мысе Канаверал первая и вторая ступени разделились. Через девять минут после старта первая ступень, для которой это был шестой полёт, приземлилась на баржу в океане, а вторая летела ещё около 40 минут, пока створки обтекателей не выпустили зонд KPLO в свободный полёт к Луне.

Выбранная траектория позволит зонду KPLO добраться до Луны к середине декабря. Затем зонд выйдет на круговую полярную орбиту на высоте примерно 100 км над лунной поверхностью. Научная работа зонда продлится около одного года.

На зонде Danuri массой 678 кг с двумя солнечными батареями, направленной антенной, восемью орбитальными двигателями и двигателями ориентации находится пять научных приборов, один из которых предоставило NASA. Американские специалисты передали для зонда высокочувствительною камеру ShadowCam, которая сможет делать снимки содержимого кратеров на полюсах Луны, где постоянно лежит тень. Так учёные надеются оценить залежи водяного льда в кратерах для использования в будущих лунных миссиях и для развёртывания баз постоянного пребывания на Луне.

Четыре южнокорейских прибора представлены камерой LUTI (LUnar Terrain Imager) для детального картографирования поверхности Луны, камерой PolCam для поляриметрических наблюдений за Луной в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн, магнитометром KMAG для исследования магнитного поля Луны и лунных вихрей и гамма-спектрометром KGRS для изучая распределения в поверхностном слое Луны химических элементов и, особенно, воды.

Данными с зонда учёные намерены воспользоваться как в интересах Южной Кореи, планируя к концу десятилетия роботизированные миссии на Луну, так и поделиться с NASA в рамках развития программы Artemis. Пока корейцы всецело полагаются на иностранные ракеты-носители, но в июне этого года страна впервые успешно запустила в космос ракету-носитель собственной разработки.