Инвесторы Tesla одобрили дробление акций 3 к 1

Акционеры Tesla накануне одобрили инициативу провести дробление ценных бумаг компании из расчёта 3 к 1 — активы дорожают с мая и на сегодняшний день стоят 925,9 долларов за акцию — уменьшение номинала позволит привлечь больше розничных инвесторов.

Впервые об идее провести дробление акций компания объявила в конце марта — это позволит снизить их цену до немногим более $300, а вот о сроках проведения процедуры пока объявлено не было. Прошедшие с момента анонса 4 месяца компания провела с пользой: технологический индекс Nasdaq 100 прибавил почти 20 % в сравнении с июньскими минимумом, а бумаги Tesla показали более активную динамику, оставив позади даже S&P 500 — с конца мая они подорожали почти на 50 %.

Июль, в течение которого акции автопроизводителя прибавили в цене 32 %, стал лучшим месяцем для компании с октября. Теперешним успехом на фондовом рынке Tesla обязана позитивному квартальному отчёту, а также новой законодательной инициативе администрации президента США, которая решила простимулировать налоговыми льготами увеличение использования экологически чистой энергии. Впрочем, остаются актуальными и негативные факторы: сбои в цепочке поставок, напряжённость в отношениях США и КНР, а также предстоящее судебное разбирательство главы компании Илона Маска (Elon Musk) с Twitter. К тому же проведённые в этом году дробления акций Alphabet и Amazon не придали активам двух гигантов никакого импульса.

Для Tesla предстоящее дробление будет уже вторым менее чем за два года — в последний раз это происходило в августе 2020 года и обеспечило активам компании рост на 70 %. Разница с Alphabet и Amazon в том, что у Tesla есть действительно сильное сообщество розничных инвесторов, которые покупают ценные бумаги автопроизводителя на специализированных платформах.