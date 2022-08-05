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Virgin Galactic снова отложила полёты с космическими туристами — акции рухнули на 12 %

Virgin Galactic в очередной раз отложила начало массовых коммерческих полётов суборбитального космического аппарата SpaceShipTwo, объяснив это тем, что ремонт и модернизация её самолёта-носителя VMS Eve займёт больше времени, чем ожидалось. Согласно новому графику, полёты SpaceShipTwo (VSS Unity) с туристами на борту начнутся во втором квартале 2023 года.

Источник изображения: Virgin Galactic

Источник изображения: Virgin Galactic

В ходе предыдущего отчёта о доходах, представленного в мае, американская аэрокосмическая компания объявила о переносе начала коммерческих рейсов VSS Unity с четвёртого квартала 2022 года на первый квартал 2023 года. После объявления о новом переносе коммерческих полётов акции Virgin Galactic обвалились на вечерних торгах Нью-Йоркской фондовой биржи 4 августа на 12 % — до $7,16 за единицу.

В отличие от предыдущего раза, когда Virgin Galactic объяснила перенос сроков начала полётов сбоями в цепочке поставок комплектующих и дефицитом квалифицированных кадров, в этот раз компания сообщила, что ремонтные работы VMS Eve, которому около 14 лет, займут больше времени, чем планировалось. Впрочем, проблема с квалифицированными специалистами по-прежнему остаётся на повестке дня.

Самолёт-носитель с реактивным двигателем играет ключевую роль в полётах Virgin Galactic, поднимая космический аппарат VSS Unity с туристами на высоту около 50 000 футов (15,2 км) для запуска.

На сегодняшний день компания продала более 800 билетов на полёты из первоначального транша в 1000 единиц. Генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер (Michael Colglazier) сообщил о планах компании зарезервировать 100 из оставшихся мест в космической капсуле для продажи частным и государственным исследователям. Большая часть остальных мест будет продана через компанию Virtuoso, специализирующуюся на предоставлении туристических услуг премиум-класса.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: virgin galactic, космос, космический туризм
virgin galactic, космос, космический туризм
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