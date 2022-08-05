Tencent стремится увеличить свою долю в издательстве Ubisoft

Компания Tencent Holdings Ltd. намерена увеличить свою долю во французском издателе и разработчике видеоигр Ubisoft Entertainment SA, что связано с планами китайского IT-гиганта нарастить присутствие на глобальном рынке видеоигр. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Компания Tencent приобрела 5 % акций Ubisoft в 2018 году, а теперь выразила основателям французской компании, Guillemot Corp SA, свою заинтересованность в увеличении доли. Неясно, о какой доле идёт речь, но источник отмечает, что Tencent стремится к тому, чтобы стать крупнейшим акционером Ubisoft. Очевидно, что на данном этапе китайская компания рассчитывает выкупить долю семьи Гиймо, которой принадлежит 15 % акций французского разработчика.

Согласно имеющимся данным, Tencent может предложить до €100 ($101,84) за акцию в рамках плана по покупке ценных бумаг Ubisoft. В 2018 году китайская компания заплатила по €66 за одну ценную бумагу и стала владельцем доли Ubisoft в размере 5 %. Источник отмечает, что детали предстоящей сделки ещё не согласованы и могут измениться.

На фоне интереса Tencent акции Ubisoft выросли на 21 % и продолжали показывать положительную динамику. Стоимость ценных бумаг Guillemot, холдинговой компании, в которой семье Гиймо принадлежит контрольный пакет акций, выросла более чем на 10 %.

По данным источника, Tencent также будет стремиться к покупке акций Ubisoft, находящихся в руках частных акционеров, чтобы увеличить свою долю и стать крупнейшим акционером французской компании. Последний годовой отчёт показал, что около 80 % акций Ubisoft принадлежат частным акционерам. Официальные представители Tencent и Ubisoft не прокомментировали ситуацию.