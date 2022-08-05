Ровер Curiosity начал исследовать Марс 10 лет назад

Марсоход Curiosity Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США достиг важной вехи. Роботизированный ровер отмечает десятую годовщину своей посадки на поверхность Красной планеты, которая состоялась 6 августа 2012 года в 08:17 по московскому времени.

За прошедшее десятилетие Curiosity значительно расширил представление человека о Марсе благодаря проведённым исследованиям. Основная задача ровера заключалась в поиске доказательств того, что в прошлом планета была пригодной для жизни. В ходе прошлых миссий учёные уже установили, что вода присутствовала на Марсе и, по сути, присутствует сейчас в виде льда. Но одной воды недостаточно для поддержания жизни.

«Для определения пригодности среды для жизни необходимо знать, были ли там такие вещи, как органические молекулы — углеродсодержащие молекулы, необходимые для жизни — источники энергии, другие молекулы, необходимые для жизни, такие как азот, фосфор, кислород. И мы обнаружили, что все они там были», — рассказала Эбигейл Фрейман (Abigail Fraeman), сотрудник миссии Curiosity и учёный Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

Для обнаружения ключевых факторов, доказывающих пригодность Марса для жизни, в конструкции Curiosity имеются инструменты для бурения поверхности планеты и спектрометры, такие как Sample Analysis at Mars (SAM) и Chemistry and Mineralogy (CheMin), используемые для анализа полученных при бурении образцов. В течение первых лет пребывания на поверхности Красной планеты марсоход сумел обнаружить все ключевые компоненты, необходимые для существования жизни.

«Мы обнаружили, что, во-первых, Марс пригоден для жизни, а во-вторых, что пригодная для жизни среда сохранялась в течение десятков миллионов лет, возможно, сотен миллионов лет, что было удивительно и захватывающе», — рассказала Фрейман.

Изучение горных пород и почвы Марса также позволило получить новую информацию о грунтовых водах. «Все породы, по которым мы проехали, показывают не только следы воды, в период их первичного отложения, но и более поздние отпечатки одного, двух или десятков циклов циркуляции грунтовых вод в породах», — отметила Фрейман.

За десять лет исследований Curiosity обнаружил гораздо больше, чем просто необходимые для существования жизни элементы. В конструкции марсохода имеются детекторы радиации, датчики для изучения окружающей среды и атмосферы, которые хорошо показали себя на Марсе. Например, во время странствий, когда Curiosity приближался к геологическим образованиям, таким как скалы и холмы, инструменты марсохода определяли, что скалы блокируют радиационное излучение. «Теперь мы можем использовать эти данные для моделирования будущих миссий астронавтов. Например, можно ли использовать природный рельеф в качестве защиты?», — приводит источник слова Фрейман.

Хотя первоначально предполагалось, что Curiosity прослужит чуть менее двух земных лет, по прошествии десятилетия марсоход продолжает оставаться в относительно неплохом состоянии — достаточно хорошем, чтобы продолжать свою работу. На колёсах ровера появилось немало трещин за время, которое потребовалось для преодоления около 28 км по поверхности Марса, но он всё ещё в состоянии двигаться дальше.

«Я думаю, что самым замечательным для меня является то, что все научные приборы в основном работают так же хорошо, как и во время посадки. Мы всё ещё способны проводить научные исследования такого же качества и масштаба, как и 10 лет назад, и это достаточно необычно», — отметила Фрейман.

В дальнейшем учёные рассчитывают на то, что Curiosity поможет понять, что произошло с климатом Марса, который когда-то был пригоден для жизни, а также как долго планета сохраняла эти свойства. Ровер продолжит двигаться вверх по горе Шарп, всё сильнее удаляясь от местности, где в далёком прошлом находилось огромное озеро.