DuckDuckGo усилит защиту от трекеров Microsoft на фоне недовольства пользователей

В мае этого года стало известно, что мобильные версии браузера DuckDuckGo, который отличается повышенным уровнем конфиденциальности и позиционируется разработчиками как безопасный и защищённый продукт, блокирует трекеры Google и Facebook * , но позволяет скриптам Microsoft собирать данные пользователей. Это вызвало негативную реакцию сообщества пользователей, под давлением которых разработчики сдались и объявили об усилении защиты от трекеров Microsoft.

Согласно имеющимся данным, со следующей недели будет расширен список сторонних скриптов отслеживания, которые блокируются в DuckDuckGo. В него будут включены трекеры Microsoft. Это нововведение касается версий обозревателя для устройств, работающих под управлением Android и iOS, а также расширений для настольных браузеров.

«Такая защита от веб-отслеживания не предлагается большинством других популярных браузеров по умолчанию и находится поверх многих других защит от веб-отслеживания DuckDuckGo. Это означает, что наши браузеры и расширения в настоящее время по умолчанию обеспечивают более надёжную защиту от трекеров Microsoft, чем Chrome, Firefox, Safari и другие», — прокомментировал данный вопрос основатель и генеральный директор DuckDuckGo Габриэль Вайнберг (Gabriel Weinberg).

Вайнберг также отметил, что скрипты Microsoft никогда не встраивались в поисковую систему DuckDuckGo или приложения, которые не отслеживают пользовательскую активность. Он отметил, что веб-сайты встраивают скрипты для своих целей, поэтому собираемая таким образом информация не передавалась в DuckDuckGo. Глава компании напомнил, что ранее разработчики DuckDuckGo уже ограничили отслеживание со стороны Microsoft с помощью других средств защиты, в том числе путём блокировки сторонних файлов куки Microsoft.