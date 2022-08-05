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DuckDuckGo усилит защиту от трекеров Microsoft на фоне недовольства пользователей

В мае этого года стало известно, что мобильные версии браузера DuckDuckGo, который отличается повышенным уровнем конфиденциальности и позиционируется разработчиками как безопасный и защищённый продукт, блокирует трекеры Google и Facebook*, но позволяет скриптам Microsoft собирать данные пользователей. Это вызвало негативную реакцию сообщества пользователей, под давлением которых разработчики сдались и объявили об усилении защиты от трекеров Microsoft.

Источник изображения: 9to5Mac

Источник изображения: 9to5Mac

Согласно имеющимся данным, со следующей недели будет расширен список сторонних скриптов отслеживания, которые блокируются в DuckDuckGo. В него будут включены трекеры Microsoft. Это нововведение касается версий обозревателя для устройств, работающих под управлением Android и iOS, а также расширений для настольных браузеров.

«Такая защита от веб-отслеживания не предлагается большинством других популярных браузеров по умолчанию и находится поверх многих других защит от веб-отслеживания DuckDuckGo. Это означает, что наши браузеры и расширения в настоящее время по умолчанию обеспечивают более надёжную защиту от трекеров Microsoft, чем Chrome, Firefox, Safari и другие», — прокомментировал данный вопрос основатель и генеральный директор DuckDuckGo Габриэль Вайнберг (Gabriel Weinberg).

Вайнберг также отметил, что скрипты Microsoft никогда не встраивались в поисковую систему DuckDuckGo или приложения, которые не отслеживают пользовательскую активность. Он отметил, что веб-сайты встраивают скрипты для своих целей, поэтому собираемая таким образом информация не передавалась в DuckDuckGo. Глава компании напомнил, что ранее разработчики DuckDuckGo уже ограничили отслеживание со стороны Microsoft с помощью других средств защиты, в том числе путём блокировки сторонних файлов куки Microsoft.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Браузеры,
Теги: duckduckgo, браузер, приложение, конфиденциальность
duckduckgo, браузер, приложение, конфиденциальность
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