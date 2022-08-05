Подписчики YouTube Premium смогут приближать изображение в мобильном приложении

YouTube добавил в Android-приложение экспериментальную функцию, позволяющую увеличивать изображение в видеоплеере. Изменение масштаба видео жестовой командой pinch to zoom на сенсорном дисплее доступно только для подписчиков YouTube Premium.

Новая функция позволяет не только изменять размер видео, но и перемещать его, чтобы видеть разные части картинки и свободно менять ориентацию экрана с горизонтальной на вертикальную и обратно. По умолчанию функция неактивна. Чтобы её включить, подписчику YouTube Premium необходимо открыть свой профиль в приложении и активировать масштабирование в настройках. Запуск функции может занять какое-то время, но после включения она позволяет увеличивать картинку до 8 раз.

Ранее новые функции YouTube испытывались бета-тестерами приложения и случайными пользователями, но с 2020 года экспериментальные возможности стали доступными для Premium-подписчиков. Сейчас в приложении им предлагаются и другие новые функции: упрощённое управление списками воспроизведения и голосовой поиск в браузере. Масштабирование доступно до 1 сентября и пока поддерживается только Android-устройствами.