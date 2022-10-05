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Илон Маск признался, что хочет создать на базе Twitter суперприложение «X»

Как стало известно накануне, Илон Маск (Elon Musk) снова готов приобрести Twitter по ранее озвученной цене $44 млрд. И у него грандиозные планы на платформу — на её основе он намеревается создать суперприложение по образцу китайского WeChat.

Источник изображения: Photo Mix / pixabay.com

Источник изображения: Photo Mix / pixabay.com

После закрытия сделки самый богатый человек в мире станет владельцем одной из наиболее влиятельных медиаплатформ, кроме того, будет положен конец разбирательствам, которые вредили репутации как Twitter, так и самого Маска. В апреле бизнесмен сделал компании предложение о поглощении, однако впоследствии отозвал его из-за неопределённости в вопросе спам-ботов. Накануне он, однако, сообщил, что приобретение платформы ускорит реализацию его намерения создать «приложение для всего», условно обозначенное «X».

Помимо короткого твита, никаких заявлений Маск пока не делал, но существует вероятность, что речь идёт о масштабном проекте, сравнимом с китайским суперприложением WeChat. Глава Tesla ранее выражал восхищение тем, как Tencent превратила мессенджер в своего рода «маленький интернет», которым ежедневно пользуются более миллиарда китайцев. Маск делился мыслями вслух насчёт того, что Twitter принесёт больше пользы, если станет больше похожим на WeChat и TikTok — и напомнил о популярных в Азии суперприложениях, которые предлагают решать различные задачи в одном месте, от общения до вызова такси.

Источник изображения: twitter.com/elonmusk

Источник изображения: twitter.com/elonmusk

Агентство Bloomberg предположило, что в реализации своей задумки Маск может отталкиваться от пяти ключевых тезисов, отличающих WeChat.

  • Это нечто большее, чем социальная сеть. Сотни миллионов человек ежедневно используют WeChat для заказа такси и еды, а также бронирования столиков в ресторане. Всё это реализовано при помощи платформы мини-приложений внутри WeChat, подключающихся к единому интерфейсу.
  • WeChat — это финтех-гигант, одна из крупнейших в Китае платёжных и финансовых систем. Люди оплачивают здесь товары и услуги, отправляют деньги друг другу и берут кредиты.
  • Это один из популярнейших новостных и развлекательных порталов в стране.
  • Это мощная бизнес-платформа: экономика мини-приложений WeChat в 2021 году достигла оборота в $240 млрд.
  • WeChat представляет собой универсальный сервис, сочетающий возможности Facebook*, Twitter, Uber, Instagram* и Substack.

А ещё WeChat отличает одна характерная для китайских сервисов особенность, которую традиционно либеральный Маск едва ли готов приветствовать в публичном поле. Речь идёт о цензуре. Алгоритмы искусственного интеллекта и армия модераторов регулярно зачищают платформу от контента, который официальный Пекин считает недопустимым — от публикаций непристойного содержания до критики власти.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: илон маск, twitter, суперприложение
илон маск, twitter, суперприложение
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