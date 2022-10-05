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Опубликован стандарт умного дома Matter 1.0 — он объединит под одной крышей устройства разных производителей

Организация Connectivity Standards Alliance (CSA) опубликовала спецификацию стандарта умного дома Matter 1.0 и открыла программу сертификации продуктов. Данный стандарт позволит объединить в системе умного дома устройства разных производителей.

Источник изображения: csa-iot.org

Источник изображения: csa-iot.org

После публикации первой версии спецификаций Matter производители устройств смогут обеспечить полное соответствие новому стандарту и совместимость с оборудованием других брендов. А потребитель теперь будет больше думать об использовании умного дома, а не его настройке и подборе компонентов.

В основе стандарта лежит сочетание технологий Wi-Fi, Bluetooth LE и Thread, ориентированное на домашние приложения. Потребителям предлагается возможность быстрого подключения оборудования к сети с низким уровнем энергопотребления, способной к масштабированию. Matter обещает высокие стандарты безопасности и поддержку работы с голосовыми помощниками, включая Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri.

Совместимые устройства с полной поддержкой Matter начнут поступать в продажу в ближайшее время. Однако многие производители электроники позаботились об обеспечении совместимости ещё на этапе разработки стандарта Matter. Среди них отмечаются Amazon, Apple, Google, LG, Samsung и Signify. У них уже есть устройства, совместимые с новым стандартом.

Первая версия протокола не гарантирует решения всех проблем даже спустя несколько лет разработки, и в CSA подчеркнули, что речь идёт о «первоначальном релизе». С другой стороны, он всё-таки облегчит покупку устройств умного дома: вместо того, чтобы собирать гаджеты из экосистемы одного производителя, теперь можно соотноситься с маркировкой Matter и выбирать продукты, отвечающие фактическим потребностям — совместимость резко возросла.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек,
Теги: matter, умный дом, стандарты
matter, умный дом, стандарты
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