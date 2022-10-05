В России заблокирован сайт криптобиржи OKX

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к сайту криптовалютной биржи OKX — доменное имя платформы внесено в список сайтов, содержащих запрещённую к распространению в России информацию. В ведомстве пояснили, что ресурс публиковал данные, связанные с деятельностью финансовых пирамид.

Зарегистрированная на Сейшельских островах криптовалютная биржа на сегодняшний день занимает третье место в мире — суточный объём торгов здесь составляет $1,5 млрд. Платформа, на которой представлены 350 криптоактивов, не вводила санкций против российских пользователей. Ограничительные меры в отношении площадки были введены из-за распространения на ней недостоверной общественно значимой информации финансового характера, сообщили в Роскомнадзоре.

«На сайте публиковались сведения, связанные с деятельностью финансовых пирамид, а также информация о предоставлении финансовых услуг со стороны лиц, не имеющих права на их оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации», — цитирует РБК представителя ведомства.

Ранее о введении ограничительных мер в отношении российских пользователей объявили площадки Binance и Coinbase.