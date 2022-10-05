Учёные сделали новые открытия, дополнив наблюдения телескопа «Джеймс Уэбб» данными с «Чандры»

Первые же снимки, полученные телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST) минувшим летом показали, что космические наблюдения вышли на новый уровень. Однако даже этот самый мощный из когда-либо созданных космических телескопов может работать в паре с другими аппаратами, многократно повышая эффективность результата, что подтвердило его взаимодействие с рентгеновской обсерваторией «Чандра» (Chandra).

«Джеймс Уэбб» предназначен для наблюдения за космосом в инфракрасном диапазоне, поэтому результаты его работы значительно улучшаются в сочетании с инструментами, которые ограничены другими диапазонами — как космическая обсерватория «Чандра», специализирующаяся на рентгеновском излучении. Как говорят специалисты NASA, первые совместные изображения позволили разглядеть детали, недоступные одному только «Уэббу».

На первом снимке оказался Квинтет Стефана — группа из пяти галактик, четыре из которых находятся в постоянном взаимодействии, а пятая размещается на некотором расстоянии от них. Полученное «Джеймсом Уэббом» изображение этой группы позволило астрономам разглядеть детали, которые они прежде не видели, в первую очередь газовые хвосты и вспышки интенсивного звездообразования. А в сочетании с данными «Чандры» и ныне прекратившего работу телескопа «Спитцер» (Spitzer Space Telescope) учёным удалось разглядеть ударную волну, которая разогревает газ до нескольких десятков миллионов градусов. Эта волна формируется в одной из галактик и проходит через другие со скоростью в 3 млн км/ч.

Не менее любопытен снимок галактики под названием Колесо Телеги — своей уникальной формой она обязана столкновению с меньшей галактикой, которое произошло 100 млн лет назад. Телескоп «Чандра» показал, что рентгеновские лучи в этой галактике испускаются перегретым газом, взорвавшимися звёздами, а также нейтронными звёздами и чёрными дырами, которые поглощают вещество своих звёзд-компаньонов.

В скоплении галактик SMACS J0723 на расстоянии 4,2 млрд световых лет от Солнца «Джеймс Уэбб» и «Чандра» позволили обнаружить скопление газа массой примерно в 100 трлн раз больше массы Солнца, и это в несколько раз больше, чем суммарная масса звёзд во всём скоплении. Впрочем, здесь ещё многое предстоит изучить: масса расположенной здесь тёмной материи в разы больше массы газа, однако двум телескопам этот объект пока недоступен.

Пожалуй, самым красивым оказался снимок области Космические скалы в Туманности Киля на расстоянии 7600 световых лет от Земли — телескоп «Чандра» зафиксировал более десятка источников рентгеновского излучения, большинство из которых расположено во внешней области звёздного скопления. Им от 1 до 2 млн лет, и это очень мало по космическим меркам — такие звезды интенсивнее излучают в рентгеновском диапазоне, чем старые объекты. «Чандра» позволил отличить звёзды из Туманности Киля от более старых звёзд, расположенных во Млечном Пути. Учёные также обратили внимание на рассеянное рентгеновское излучение в верхней части снимка — оно, возможно, производится самыми массивными и горячими звёздами, расположенными вне области изображения.

В течение всего своего срока службы «Джеймс Уэбб» будет работать и с другими аппаратами, как космическими, так и земными, и результаты обещают быть не менее важными для науки. Возможно, и не менее красивыми.