Подготовка к анонсу следующего проекта Кодзимы больше похожа на игру в «Кто? Где? Когда?»

Прославленный японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима (Hideo Kojima) у себя в микроблоге намекнул на скорую расшифровку загадочного тизера своей студии Kojima Productions с выставки Tokyo Game Show 2022 (TGS 2022).

Напомним, в первый день TGS 2022 на сайте Kojima Productions появилась фотография девушки с затемнённым лицом и надписью «Кто я?» поверх. В нижней части постера можно было заметить логотип студии и неизвестный символ.

Судя по новому твиту Кодзимы, долго разъяснений ждать не придётся: «Ответ на вопрос "КТО" с TGS прозвучит на следующем "ГДЕ"». Вероятно, гейм-дизайнер имеет в виду ближайшее игровое мероприятие.

Ближайшее крупное «ГДЕ» — церемония награждения The Game Awards 2022, с бессменным ведущим которой Джеффом Кейли (Geoff Keighley) японский разработчик находится в прекрасных отношениях. Шоу пройдёт 8 декабря.

В настоящее время Kojima Productions официально работает над совместной облачной игрой с Xbox (предполагается, что это хоррор Overdose) и, вероятно, продолжением курьерского экшена Death Stranding.