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Исполнитель главной роли в Death Stranding подтвердил начало разработки второй части

Американский актёр Норман Ридус (Norman Reedus) в недавнем интервью изданию Leo Edit обмолвился об официально не подтверждённом сиквеле курьерского экшена Death Stranding от Kojima Productions.

Источник изображения: Steam ((Agent) Asakura Yoshikage 😎)

Источник изображения: Steam ((Agent) Asakura Yoshikage 😎)

По словам Ридуса, который в оригинальной Death Stranding исполнил роль Сэма Бриджеса (главного героя), команда только что взялась за «вторую часть». На каком этапе находится производство, артист не уточнил.

«Мне, наверное, потребовалось два или три года для завершения всех сессий по захвату движений. Это кропотливая работа. А потом игра вышла, получила все эти награды, стала хитом, и вот мы только что приступили ко второй части», — заявил Ридус.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Напомним, в августе 2021 года Ридус сообщил об участии в переговорах насчёт продолжения Death Stranding. К настоящему моменту, похоже, разработчики перешли от разговоров к делу.

Death Stranding дебютировала в ноябре 2019 года на PS4, в июле 2020-го добралась до PC (Steam, Epic Games Store), а с выходом режиссёрской версии в сентябре 2021-го появилась ещё и на PS5. Продажи игры к марту 2021-го превысили 5 млн копий.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение,
Теги: death stranding, kojima productions, приключенческий экшен
death stranding, kojima productions, приключенческий экшен
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