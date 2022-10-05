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Обновление ядра Linux смогло физически сломать дисплей ноутбука на процессоре Intel

По сообщениям сетевых источников, ядро Linux версии 5.19.12 может на аппаратном уровне выводить из строя дисплеи ноутбуков, которые работают на базе процессоров Intel. Проблема вызвана ошибкой в графическом драйвере, которая приводит к задержкам включения питания на дисплее и некорректной работе подсветки, из-за чего дисплей может получить физические повреждения.

Источник изображения: Junior Teixeira / Pexels

Источник изображения: Junior Teixeira / Pexels

Согласно имеющимся данным, проблема выражается в появлении яркого мерцания подсветки экрана с высокой частотой. В случае длительной работы экрана с таким нарушением он попросту придёт в негодность. Это один из немногих случаев, когда обновление программного обеспечения, не связанное с разгоном, способно нанести физический вред компонентам компьютера. По данным источника, проблема затрагивает все ноутбуки на базе процессоров Intel, в которых дисплеи напрямую подключены к встроенной графике.

К счастью, сообщество разработчиков Linux оперативно отреагировало на появление озвученной проблемы. Уже выпущено обновление для ядра Linux, в котором все проблемы, обнаруженные в графическом драйвере, устранены. Ядро Linux версии 5.19.13 уже доступно для загрузки всем желающим. Тем же, кто ещё не успел установить проблемное обновление, рекомендуется воздержаться от этого.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, Операционные системы,
Теги: linux, intel, баг, ноутбуки
linux, intel, баг, ноутбуки
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