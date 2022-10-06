Минцифры РФ пока не собирается тратить государственные деньги на создание отечественного игрового движка

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил на заседании в Госдуме, что подконтрольное ему ведомство рассчитывает найти частные источники финансирования проекта по разработке отечественного движка, а не брать на это деньги у государства.

Как сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минцифры, инвестор, который возьмёт на себя расходы по разработке движка, уже найден. Никаких конкретных имён или названий компаний при этом не озвучено.

Напомним, в начале прошлого месяца субсидии в размере 3 млрд. руб. на разработку отечественного игрового движка, аналогичного Unity или Unreal Engine, запрашивала компания VK напрямую у Минцифры. До этого средства просила «Ростех», но Минцифры порекомендовало обращаться за грантом к Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ).

Максут Шадаев в рамках заседания профильного комитета Госдумы назвал отечественный игровой движок «болезненной историей». Он также дал понять, что пока «бессмысленно обсуждать» выделение грантов на игры, которые будут сделаны на отечественном движке, поскольку самой технологии ещё нет.