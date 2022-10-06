Китайцы протестировали GeForce RTX 4080 16GB — в бенчмарках 3DMark ей не оказалось равных

Продажи видеокарты GeForce RTX 4080 16GB стартуют в следующем месяце. Однако на китайском форуме Chiphell уже появились данные о производительности ускорителя. Его проверили в синтетических тестах AIDA64, 3DMark Fire Strike Ultra, 3DMark Time Spy Extreme и 3DMark Port Royal, а также в тесте 3DMark для технологии масштабирования Intel XeSS. Наконец, новинка прошла один игровой тест.

По данным AIDA64, графический процессор видеокарты работает на частоте 2505 МГц и имеет 76 мультипроцессоров. По данным бенчмарка, видеокарта обеспечивает уровень производительности в 53 620 Гфлопс в операциях одинарной точности, что чуть выше показателя, обещанного самой NVIDIA.

В синтетических тестах 3DMark производительность карты тоже впечатляет. Набрав 17 465 и 13 997 баллов в тестах графики 3DMark FireStrike Extreme и TimeSpy Extreme, ускоритель GeForce RTX 4080 16GB оказался самым быстрым среди всех участвовавших в данных бенчмарках видеокарт.

Инсайдеры также поделились данными о производительности GeForce RTX 4080 16GB в тестах Intel XeSS и Port Royal. В первом случае сравнить особенно не с чем, потому как тест только вчера вышел. А в Port Royal новинка оказалась быстрее всех видеокарт прошлого поколения и значительно обогнала даже флагманскую GeForce RTX 3090 Ti.

Карта также была протестирована в игре Shadow of the Tomb Raider при разрешении 4K. По данным игрового теста, карта показала средний показатель FPS в диапазоне от 87 до 115. При этом максимальный показатель FPS составил 226.

Напомним, что NVIDIA представила две версии GeForce RTX 4080. Модель с 16 Гбайт памяти основана на графическом процессоре AD103, в составе которого присутствуют 9728 ядер CUDA. Модель с 12 Гбайт памяти использует графический процессор AD104 с 7680 ядрами CUDA. Оба варианта должны поступить в продажу в следующем месяце. Однако NVIDIA ещё не называла точной даты их выхода.