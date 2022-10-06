Вслед за The Witcher и Cyberpunk: CD Projekt раскрыла жанр первой игры по своей новой франшизе

Старший вице-президент CD Projekt по развитию бизнеса Михал Новаковский (Michał Nowakowski) в разговоре с инвесторами поделился новой информацией о самом засекреченном из анонсированных на днях проектов — Hadar.

Напомним, Hadar (кодовое название) представляет собой первую игру CD Projekt RED на основе целиком своей интеллектуальной собственности. К разработке пока не приступили: команда продумывает вселенную.

По словам Новаковского, идея Hadar появилась ещё несколько лет назад, однако ранняя стадия концептуальной работы над проектом началась лишь в конце 2021 года. К предпроизводству коллектив пока не переходит.

Когда это произойдёт, вице-президент не рассказал, но намекнул на большие планы в отношении Hadar: «Важно понимать, что прямо сейчас мы всё ещё работаем над базовыми концепциями и закладываем основу для этой новой франшизы».

Что касается жанра Hadar, то прямо на вопрос Новаковский отвечать не стал, однако дал недвусмысленно понять, что новая франшиза вслед за The Witcher и Cyberpunk тоже будет ролевой.

«Когда дело доходит до жанра, то мы делаем игры определённого типа и, думаю, можно смело предположить, хотим продолжать делать такие игры, так что можете представить, какого рода игру от нас ждать», — заявил Новаковский.

Помимо Hadar, над которой пока трудится лишь небольшая команда, CD Projekt RED занята дополнением Phantom Liberty к Cyberpunk 2077, её сиквелом под кодовым названием Orion и Polaris — новой частью The Witcher.