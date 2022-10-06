Uber вернулась в сферу роботакси — поставкой авто займётся Motional

Спустя почти два года с момента продажи своего подразделения по разработке автономных автомобилей компания Uber возвращается в бизнес роботакси. Компания заключила 10-летнее соглашение с производителем автономных транспортных средств Motional (совместное предприятие Hyundai и Aptiv), в рамках которого будет внедрять автономные машины на своих платформах такси и доставки.

Согласно имеющимся данным, автономные машины Motional будут перевозить пассажиров и доставлять товары для клиентов Uber, в том числе для пользователей сервиса доставки еды Uber Eats. Отметим, что Motional также сотрудничает с главным конкурентом Uber в лице компании Lyft, с которой ранее в этом году в Лос-Анджелесе был запущен сервис роботакси. Подробностей о партнёрстве компаний пока мало, но известно, что автономный транспорт Motional появится в сервисах Uber в нескольких городах США позднее в этом году.

Представитель Uber подтвердил, что потенциальным клиентам сервиса роботакси не нужно будет регистрироваться в списке ожидания или подписывать соглашение о неразглашении для участия в программе бета-тестирования сервиса. Вероятно, масштаб распространения сервиса роботакси будет во многом зависеть от позиции местных властей. Это связано с тем, что в разных штатах США власти используют разный подход к регулированию сегмента автономного транспорта, начиная от тестирования таких авто и заканчивая запуском полноценных коммерческих предложений.