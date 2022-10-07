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Электросамокаты признали в России средством индивидуальной мобильности и ограничили их скорость до 25 км/ч

Правительство РФ утвердило изменения в Правила дорожного движения, которые касаются в том числе электрических самокатов и гироскутеров, а также новых дорожных знаков и парковок. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Источник изображений: mos.ru

Источник изображений: mos.ru

«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что масса такого транспорта, на котором разрешено перемещаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Также стало известно, что движение средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками. Они будут использоваться для разрешения, ограничения и запрета движения на таком транспорте в тех или иных зонах. Принимать решения по установки соответствующих знаков будут местные власти, отталкиваясь от места и дорожной инфраструктуры.

При совместном движении приоритет получают пешеходы, поэтому водителям средств индивидуальной мобильности потребуется рассчитывать скорость движения, учитывая этот факт. Для пересечения проезжей части по пешеходному переходу водителям такого транспорта необходимо спешиваться. На электрических самокатах любой массы разрешено перемещаться по правому краю проезжей части. Делать это могут люди старше 14 лет в местах, где скорость движения ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов. При этом самокат должен быть оснащён тормозной системой, а также фарами белого и красного цветов. Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки, использующие их люди по-прежнему приравниваются к пешеходам.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: электросамокаты, пдд, россия
электросамокаты, пдд, россия
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